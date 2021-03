La aplaudida respuesta de Javier Calvo a una diputada de Vox: no ha necesitado una palabra

La gala de los premios Feroz ha dejado varios momentos que no han gustado nada a un sector de la política española, concretamente al de la derecha.

La creadora de contenido y actriz Esty Quesada, conocida en las redes como Soy una pringada, fue una de las protagonistas del acto tras un monólogo en el que hizo bromas con la banda terrorista ETA.

“Fealdad, chabacanería, zafiedad. Esto es la ideología de género que retrata nuestra triste época de personas perdidas”, ha escrito en Twitter la diputada de Vox Carla Toscano, portavoz en la Comisión de Violencia de Género.

La política de la formación de Santiago Abascal incluyó también en su tuit una foto de Samantha Hudson, que también actuó en la ceremonia. Un mensaje al que ha respondido con un vídeo el actor y director Javier Calvo.

El creador de Paquita Salas y de Veneno, la serie basada en la vida de Cristina Ortiz, ha usado unas imágenes en las que Belén Esteban respondía a María José Campanario para dar la réplica a Toscano.

″¿Lerda? ¿Lerda? Mira no te voy a insultar pero lerda tú. Me vas a llamar a mí lerda...”, dice Esteban en ese fragmento. Una respuesta que tiene más de 2.000 me gusta en pocas horas y que acumula centenares de compartidos.