La conversación de Ibai que llega a los 200.000 'me gusta': así empieza y ojo a cómo acaba

Ibai Llanos está a punto de llegar a los 200.000 ‘me gusta’ con un tuit en el que ha publicado una conversación con un usuario de Twitter que lo llamó “gordito”.

Todo ha empezado con un tuit del creador de contenido diciendo: “Quien quiera salir de fiesta que avise”. A ese mensaje una persona ha respondido: “Para k vas a salir de fiesta vos gordito bondioIa te llegas agarrar alguna mina es un miIagro pedaso de giI”.

Un tuit al que Ibai ha replicado también en el mismo tono: “Al que no es un milagro agarrarme es a tu padre, lo hago cada noche desde hace años”.

La situación ha ido elevando el tono y el usuario de Twitter le ha replicado hablando de Soldati, un barrio de Buenos Aires, Argentina: “Llegas a pisar soIdati con esa caripeIa te hasen fiambre en 2 minuto saIame”.

Pero, como no podía ser de otra forma, la conversación ha vuelto al tono de humor habitual que suele utilizar Ibai: “No he entendido una puta mierda de lo que has dicho”.

Y la otra persona ha rebajado también el tono con otro mensaje cariñoso: “Todo bien ivan no pasa nada mostro yo tampoco entiendo un carajo lo k digo”. Finalmente, ambos han quedado para tomar un asado cuando Ibai vaya a Buenos Aires.

Ha sido el propio Ibai el que ha compartido la conversación que lleva casi 200.000 ‘me gusta’ y más de 12.000 compartidos entre retuits y citados. Todo un éxito.