La crítica a un restaurante asturiano que monta un buen lío con los dueños: "Fue una falta de respeto"

Gracias a aplicaciones como Google y Tripadvisor los usuarios pueden valorar sus experiencias en todo tipo de locales de ocio. Unas vivencias que sirven para que otras personas puedan hacerse una idea de cómo es ese sitio antes de visitarlo.

Ahora bien, lo bueno de estas apps es que los responsables de los locales también pueden dar su punto de vista. Eso mismo ha pasado en un restaurante de Ribadesella, en Asturias.

Unos comensales criticaron que el negocio al que iban a ir a comer les retiró “violentamente” la carta de las manos porque los vio en el restaurante de enfrente. El usuario se defiende afirmando que simplemente iban a reservar mesa para el día siguiente: “Se puso a gritar como un energúmeno”.

Finalmente, ni él ni sus tres acompañantes pudieron comer en el lugar. A esto ha respondido el dueño, que ha respondido de forma vehemente a las acusaciones.

“Afortunadamente había clientes al lado que vieron su maniobra y estoy tranquilo. Cuando le quitamos la carta a su pareja ya le habían asignado una mesa en el restaurante de enfrente para ese momento”, se ha defendido el dueño.

El propietario ha asegurado que ha sido el propio local el que se lo ha confirmado y que “por suerte hace años que deje de chupar el dedo”. “Lo que hizo fue una falta de respeto, no a nosotros, a la hostelería. De todos modos, gracias por no volver nunca. Gente como usted no son bienvenida. Me atrevería a decir que en ningún sitio de Ribadesellla”, ha sentenciado el propietario.

La cuenta de Twitter Comensal Enfurecido ha compartido la historia, que está haciendo las delicias de sus seguidores en la red social del pájaro azul.