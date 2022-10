La exjefa de prensa de Esperanza Aguirre estalla tras ser procesada y señala a los líderes del PP madrileño exonerados

Eduardo Parra /Europa Press via Getty Images

Según el escrito del recurso de reforma presentado por su abogado, al que ha tenido acceso El País, la ex directora general de Comunicación de la exmandataria madrileña ha estallado señalando a los líderes de la formación del PP regional y esgrimiendo que conocían todo lo que hacía. Isabel Gallego no comprende que García Castellón la incluya entre las personas que han sido procesadas por corrupción -en su caso, prevaricación y malversación-, apuntando hacia el “trato desigual que dan el juez y los (las) fiscales en función del rol particular de cada individuo”.