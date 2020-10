La frase de Jordi Cruz en 'MasterChef' que hace llevarse las manos a la cabeza a los nutricionistas

MasterChef Celebrity se ha erigido como uno de los grandes concursos de la historia de la televisión española y su éxito en TVE en la noche de los martes es aplastante.

Millones de personas ven cada semana el talent culinario presentado por Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez y cualquier mensaje nutricional que se pueda decir durante la emisión llega a esos hogares.

Varios expertos han criticado esta semana unas palabras de Jordi Cruz sobre la ingesta de pan en el último programa. La soprano Ainhoa Arteta comentó en una de las pruebas que ella no comía este producto porque, a cierta edad, se le iba al culo, en referencia a lo que engorda comer hidratos de carbono.

“Pues no. Mucha gente cree erróneamente que el pan engorda. Es un alimento que apenas contiene grasa. Además, incluir una ración de pan en cada comida ayuda a equilibrar la dieta, incrementando los hidratos de carbono, que falta nos hacen, porque la dieta actual, en general, se caracteriza por exceso de grasas y proteínas y escasos carbohidratos”, ha señalado sobre la ingesta de pan el chef.

Unas palabras que han sido criticadas por varios expertos en nutrición, que consideran que la afirmación de Jordi Cruz es ridícula. La nutricionista Laura Saavedra ha sido contundente: “Dile a los que te escriben el guion que no es necesario comer pan en cada comida, que vamos sobrados de carbohidratos (que no gastamos) y justitos de proteínas. Más que nada para que no vuelvas a hacer el ridículo delante de millones de personas”.