La frase de Margallo que ha hecho partirse de risa a Pablo Iglesias

“Decir que no puedes tomar medidas hasta que la UE tome determinadas decisiones es un insulto a la inteligencia”, ha comentado el actual eurodiputado por el Partido Popular. Margallo ha criticado que este Gobierno vea en “echarle la culpa a alguien para no tenerla tú”, algo “que al final acaba no funcionando”. Y para resumir todo ello ha puesto el ejemplo “de la falta de asunción de errores es la declaración del presidente de que la inflación trae causa de la invasión de Ucrania”.