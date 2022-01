La televisiva Carmen Lomana ha sorprendido a muchos usuarios de Instagram por el comentario que ha dejado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su última foto de Instagram.

En la instantánea, la dirigente del PP aparece con traje pero con unas zapatillas deportivas de la marca Joma en las que se lee el nombre de Madrid. ”#Madrid de @jomasport”, ha escrito Ayuso.

Pero el comentario de Lomana no versa sobre nada de eso, sino sobre el físico de la presidenta de la Comunidad: “Cuánto has adelgazado, estás estupenda. Pero ya STOP... No más”.