La historia de Pedro Correa, el fotógrafo español que arrasa hablando de la felicidad desde Bélgica

“Me llevó tres años digerir ese duelo, escucharme y plantearme nuevas cosas. Luego otros tres más de planificación logística para lanzarme como fotógrafo. Veía potencial en el proyecto que llevaba haciendo y entonces empecé a pensar en cómo lo podía convertir en mi trabajo. Empecé a ir a galerías, ver a gente, exponer y, poco a poco, sobre a los 35 años comencé a vivir de la fotografía”, cuenta a El HuffPost el propio Correa, que reside en Bruselas desde que era adolescente.

Su vida se ha desarrollado prácticamente siempre fuera de España. Su padre trabajaba como profesor de literatura y le gustaba difundirla entre extranjeros. A causa de esta profesión, meses después de nacer en Madrid se fueron a vivir al sur de Francia. A los ocho años regresaron a España, aunque su estancia y la de su familia en la capital no duró demasiado. Cinco años más tarde, volvieron a hacer las maletas y se fueron a Bruselas, ya que a su padre le salió la oposición para ser docente en la escuela europea, y desde entonces, vive en la capital belga.

Aunque estudió ingeniería en Telecomunicaciones e hizo un doctorado en la especialidad del procesado de imágenes, su verdadera pasión residía en el mundo del arte. “Mi madre es pintora y lo he vivido desde siempre”, cuenta. Por esa razón y mientras hacía ese doctorado, decidió estudiar por las noches en la Real Academia de Bellas Artes.

“Por el día lo hacía desde el punto de vista de técnico y por la noche lo hacía desde el artístico al estudiar la pintura al óleo”, describe el fotógrafo, que se muestra sorprendido en todo momento por la repercusión que ha tenido su discurso. Correa lo que invita a sus oyentes es a dar ese paso decisivo para dejar un trabajo donde uno se encuentra infeliz en busca de otro donde poder realizarse.

Especialmente, reconoce el cariño que ha recibido de todos aquellos que se han apropiado de su mensaje de forma positiva: “Ha dado esperanza en algunas situaciones de gente que llevaba años en depresión y lo ve ahora cada día. Muchos profesores han decidido empezar el año con el vídeo. Otros lo han escrito. Todo eso me conmueve”.

Pero la felicidad, según indica, es una cosa muy distinta a tener una vida fácil y cómoda. Para ejemplificarlo, lo hace en primera persona: “Es saber quién eres y hacia dónde quieres ir. La felicidad es el camino. Yo me tuve que divorciar o compartir la custodia de mi hijo. Me quedé donde estaba tres años ahorrando pensando que algún día saldría adelante, porque tenía un plan”. Una y otra vez invita a dar ese salto.

Evitar dejarse influenciar

Otro aspecto fundamental al que hace referencia en su charla es el hecho de que nadie puede ser un modelo de otro. Con las siguientes palabras lo refleja:

“Os he dado un consejo a lo largo de este discurso y es que no me hagáis caso. Sois adultos, os habéis sacado la carrera, la vida os pertenece, así que dejad de hacer caso a los que vienen de este mundo caduco, de este fracaso generalizado que estamos viviendo. No me hagáis caso a mí, no les hagáis caso a vuestros padres, no les hagáis casos a los profesores ni a los anuncios. Tampoco a los periódicos. Escuchaos vosotros primero. El mundo ya no necesita más luchadores, necesita soñadores, personas capaces de reconstruir, de cuidar y, sobre todo, necesitamos hoy más que nunca personas que sean felices”.