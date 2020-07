La implacable respuesta de Fernando Simón a quienes están pidiendo su dimisión

Fernando Simón ha respondido este jueves a todos los que están pidiendo su dimisión por asegurar que el hecho de que algunos países recomienden no viajar a España puede ser positivo porque es un “riesgo que nos quitan”.

“Si el sector turístico se sintió ofendido, mis disculpas”, ha adelantado el experto, quien ha añadido: “Soy un funcionario público y mi destitución o mi cambio de puesto depende de mis superiores”.

Simón ha admitido que entiende que el sector turístico es importante y ha recordado que no se ha cansado de repetirlo en “montones de reuniones y ruedas de prensa”.

“Es obvio. Ahora eso sí, lo que también creo es que los riesgos se tienen que valorar de forma adecuada. No es que tengamos que evitar que vengan turistas, pero eso no quiere decir que no valoremos los riesgos asociados”, ha reiterado.

Tras las palabras de Simón el lunes, la Mesa del Turismo pidió su dimisión y también lo han hecho partidos como Vox o el PP.

Mientras, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha remarcado que el experto hizo esas manifestaciones desde un punto de vista epidemiológico y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió en su defensa en el Congreso. “Me siento profundamente orgulloso de que España tenga servidores públicos como el doctor Simón al frente de esta situación”, zanjó.