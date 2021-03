La jornada laboral de 32 horas, un horizonte feminista

La pandemia ha puesto una lupa en las brechas sociales que llevamos arrastrando desde hace décadas incrementando el efecto sobre las mujeres y especialmente, sobre las madres: pérdida de empleo, mayor precarización, reducciones de jornada, salud mental, etc. Esto es claro ejemplo de cómo las medidas impulsadas hasta la fecha en materia de conciliación no han sido suficientes para alcanzar la igualdad de género, mejorar la tasa de empleo de las mujeres y reducir la tasa de paro, reducir la temporalidad de los contratos, evitar las reducciones de jornada, etc. La pandemia solo ha magnificado los retos a los que nos enfrentamos diariamente las mujeres.

Es interesante comprobar cómo la brecha salarial entre mujeres y hombres se amplía cuando las mujeres tienen hijos. La “penalización por ser madre” se refleja en un menor sueldo a lo largo de su carrera profesional. Cuando el descendiente cumple 12 años, la brecha alcanza el 33%, según el Instituto de Estudios Fiscales de Reino Unido. Una reducción efectiva de la jornada a 32h para toda la población, evitaría que las mujeres fueran las que tuvieran que reducirse voluntariamente su jornada, con la pérdida de ingresos que ello supone, truncando su carrera profesional.

Por último, una jornada de 32 horas liberaría tiempo para el cuidado propio de las mujeres, especialmente para aquellas que tienen hijos e hijas o personas a cargo. Malas Madres ha publicado recientemente datos sobre esta cuestión: el 65% de las mujeres dedica menos de 1 hora a la semana al cuidado personal y el 17% no le dedica tiempo alguno a esta actividad. Cinco de cada diez mujeres encuestadas afirman que su alimentación diaria ha empeorado desde que son madres y el 75% no tiene tiempo para practicar deporte.

En esta realidad, cualquier medida que permita liberar tiempo para el propio cuidado y desarrollo, tendrá un impacto positivo en la salud física y psicológica de las mujeres.

Evidentemente, la jornada de 32 horas no lo soluciona todo. La ausencia de una implicación completa de los hombres en el cuidado del hogar y de las personas, no se soluciona solo reduciendo el tiempo de trabajo semanal, aunque este sea un elemento clave. Será necesario desarrollar medidas complementarias, para que esto, no suponga “que las mujeres se organicen mejor” si no que, en las parejas, se haga un mejor reparto de los tiempos de cuidado. Esto requiere de un cambio profundo en lo que significa el cuidado, en su valor social y no pueden producirse desde el ámbito laboral exclusivamente.

Cuando hablamos de corresponsabilidad lo hacemos en un doble sentido. En cuanto a equilibrar el reparto de responsabilidades y tareas entre mujeres y hombres, y en la necesidad de que las administraciones públicas asuman su parte a través de unos servicios públicos de calidad, que lleguen a todos y todas y que contribuyan al cuidado, especialmente de los que más lo necesitan.

En puertas de un nuevo 8M, el movimiento feminista centra las reivindicaciones en este 2021 en la visibilización del papel central de las mujeres durante este largo año de pandemia, así como en la defensa de unos servicios públicos de calidad como elemento imprescindible para paliar terminar con la emergencia social. El lema de esta convocatoria es “ante la emergencia social, el feminismo es esencial” y nos sumamos a él desde la convicción de que resulta fundamental poner el cuidado entre las prioridades de las administraciones para que asuman responsablemente su parte en este reparto y que ofrezcan servicios de calidad y universales, todo ello desde un enfoque de género.

En España, aún nos queda un largo camino por recorrer para avanzar en la reducción de la desigualdad laboral y salarial entre mujeres y hombres pero, sin duda, la jornada de 32 horas es un paso importante. Por el impacto en conciliación, en igualdad salarial y de oportunidades en la carrera profesional, en salud física y mental, en mejora de la calidad de vida y bienestar, especialmente para las mujeres, defendemos la aportación de la jornada de 32 horas como elemento central en los próximos años y lo sumamos como elemento al debate del próximo 8M.