La más que rotunda respuesta de Iker Jiménez a los que hablan así de él y de Fernando Simón

El periodista Iker Jiménez, presentador de Cuarto Milenio, se ha convertido para muchos en un referente a la hora de informar sobre la crisis del coronavirus que está presente en España y en medio mundo.

En ausencia de su programa de Cuatro, Jiménez montó otro en YouTube llamado La estirpe de los libres, donde ha ido abordando en varios capítulos las idas y venidas de la pandemia.

Este jueves, Jiménez ha dedicado uno de sus programas a aquellos que consideran que la pandemia, a la que llaman “plandemia”, es, entre otras cosas, un invento de personas como Bill Gates para instalar un Nuevo Orden Mundial.

Al inicio, Jiménez explicó en primera persona cómo ha sido su relación con las redes sociales desde el inicio de la pandemia hasta ahora y ha explicado que ha sido señalado tanto por la izquierda, que lo tildó de alarmista y de “facha”, como por la derecha, que ahora lo llama “masón” y lo acusa de reunirse con miembros del Gobierno.

El periodista ha contado que ha percibido “que las tornas giran” cuando sigue hablando de la crisis del coronavirus y España lleva semanas confinada. “Quienes estamos hablando del virus y de que es un peligro nos empezamos a convertir en enemigos de todos aquellos que nos habían defendido como buenos españoles anticomunistas”, ha asegurado.

El comunicador ha asegurado que muchos lo consideran “una especie de caballo de Atila” y ha respondido a los rumores que ahora lo relacionan con miembros del Gobierno: “Hay chistes, memes de todo tipo. Nunca he tenido contacto con el señor Pedro Sánchez, con el señor Simón, con Redondo, con nadie. No les conozco. Vosotros podéis pensar lo que os dé la real gana. Yo sé mi verdad. Ni les conozco ni me han llamado, ni me han dicho, ni me han callado, ni me han dicho ánimo, ni me han dicho para”.

Jiménez ha señalado que sus mensajes a favor del uso de la mascarilla y del confinamiento para controlar el virus ha molestado “al otro lado”. El periodista ha sentenciado que el único partido político son sus seguidores.

Puedes escucharlo a partir del minuto 18.