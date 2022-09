La ministra de Justicia confía en que "en unos días" el Poder Judicial nombre a los dos magistrados del Constitucional

Europa Press News via Getty Images

La ministra de Justicia, Pilar Llop , ha expresado este martes su confianza en que en “unos días” el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le compete designar, restando importancia al hecho de que no los haya efectuado este 13 de septiembre —como fijaba la ley— , al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo esperará al Consejo para nominar a sus dos candidatos y completar la renovación de los cuatro magistrados del TC cuyo mandato caducó el 12 de junio.

“El Gobierno no contempla otro escenario que no sea que el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, que tiene una posición institucional, no proceda a nombrar a los magistrados del TC cumpliendo la ley”, ha dicho Llop en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.