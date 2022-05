La noticia sobre Elsa Pataky y España que desata el cachondeo en Twitter

″¡¿En Irun?! Ya te digo: de las historias que salen tienes que creerte el 1% o incluso menos. Siento que como somos ‘una pareja aburrida’, no hay nada nuevo y no hemos montado ningún escándalo. La prensa dice ‘bueno, vamos a decir algo’”, afirmó Pataky a LOC.

Además, la actriz recomendó que los que no sean amantes de la naturaleza no visiten Australia o no vivan ahí: “Si no eres muy amiga de la naturaleza, te recomiendo que no vayas. Hemos tenido varias serpientes venenosas y tienes que aprender a vivir con ello... Porque aparecen en la cocina, en el baño, en todos lados”