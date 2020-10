La petición de Mónica López a Álvarez de Toledo acaba en tensión: "Yo no quiero debatir con usted"

Tensión este lunes en La hora de La 1 entre la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo y la presentadora Mónica López a cuenta del ente público.

La conductora del matinal de TVE le ha pedido a la diputada del PP “como trabajadora” del ente público que se pongan de acuerdo todos los partidos para renovar la cúpula del Consejo de Administración de RTVE.

“Son ustedes los que tienen que ponerse de acuerdo para renovarla. Nosotros, los trabajadores, se lo solicitamos a ustedes. Está en sus manos que lo hagan”, ha añadido López.

“No, la señora Rosa María Mateo”, ha intentado decir Álvarez de Toledo pero no ha podido porque López le ha interrumpido. “Está en sus manos”, ha afirmado López. “Ojalá estuviera en las mías. No nos ponga a todos en el mismo saco”, ha comentado la política.

“La señora Rosa María Mateo la puso el partido socialista diciendo que era una fórmula temporal. Rosa María Mateo es la responsable de la degradación que está sufriendo esta casa y sus trabajadores y también del sectarismo creciente que hay en esta casa”, ha sentenciado Álvarez de Toledo.

“No quiero discutir con usted de eso”, le ha espetado López. “Es importante que se sepa porque esto no es una televisión privada y la pagamos todos”, ha insistido la política.

“La presidenta también ha solicitado que se renueve”, ha añadido la presentadora tras insistir en que ella no quería debatir con Álvarez de Toledo. “Hemos venido a discutir de los grandes asuntos españoles y este es uno de ellos”, ha asegurado la diputada popular.

“Hemos venido a entrevistarla a usted, a que usted me cuente. Yo no quiero debatir con usted. Mi papel no es debatir con usted”, ha zanjado Mónica López.