La rajada de Antonio Canales contra 'Sálvame' en pleno directo: "Vais a pique"

La Fábrica de la Tele ha decidido no contar con el bailaor “por no aportar grandes exclusivas y mantenerse siempre en segundo plano”. Tras conocer la noticia, Canales ha decidido humillar en pleno directo al programa y a la dirección y ha mencionado las bajas audiencias que están teniendo.

“Tampoco estamos en horas muy altas de audiencias, ¿no? Me hubiera gustado que estuviéramos en horas más altas de audiencia y poder echarme en ese momento, hubieseis sido una ‘miajita’ más héroes”, ha dicho.

Y no se ha quedado ahí: “No hay que hablar a tontas y a locas, hacer un programa aburrido como estáis haciendo últimamente, hay que reinventarse y saber escuchar a la audiencia y no coger un tema y agotar a la audiencia. Tenéis que darle al público más alegría y no mirarse tanto el ombligo, porque la audiencia manda. Si empieza a bajar la audiencia, algo no estáis haciendo bien, no seré yo el culpable que llevo tan poco. Sálvame se va a pique”.