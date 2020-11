La reacción de Jorge Cadaval, de 'Los Morancos', a cuando llaman "facha" a su hermano

Los Morancos, el grupo cómico formado por César y Jorge Cadaval, son uno de los dúos de humoristas más contrastados en España. Los sevillanos, que llevan más de 30 años en la profesión, estuvieron este sábado en laSexta Noche con Verónica Sanz.

La periodista y copresentadora del programa junto a Iñaki López les preguntó si sigue de actualidad la indignación política. “Lleva unos añitos ahí. Ahora está más incrementada porque estamos todos un poco sin saber. Hay incertidumbre y la gente lo que menos puede tener es incertidumbre, políticamente hablando”, aseguró Jorge, el mayor de los hermanos.

Además, Jorge, que afirmó que ellos no tiene color político, defendió a su hermano de los que le tachan como facha: “Lo ponen siempre como que es un facha, pero no tenemos color. Que sepa la gente que no hay color, ni de uno, ni de otro”.