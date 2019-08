La respuesta de Amaia al ser preguntada si "ha tenido suerte emocionalmente"

Amaia no deja de acaparar todos los focos. A su corta y exitosa trayectoria musical se le unió desde su salida de la academia de Operación Triunfo (TVE) el interés por su vida sentimental.

Su relación con Alfred y el paso de ambos por Eurovisión puso todavía más el foco mediático en este asunto. Desde entonces y, especialmente, desde que dieran por finalizado el romance, las preguntas no han cesado.

En una entrevista concedida al diario La Vanguardia, la joven ha sido preguntada si “ha tenido suerte sentimentalmente”. Esta ha sido la respuesta de Amaia.

“Aún soy joven, y ha habido un poco de todo. Ahora emocionalmente estoy bastante estable, la verdad”.

Además, la extriunfita también ha sido preguntada por su paso por Eurovisión, después de confesar el pasado mes de junio que no estuvo “muy cómoda”. Aunque Amaia ha reconocido que la experiencia le supuso un gran aprendizaje, ha vuelto a reconocer que sí que tuvo momentos de agobio.

“Personalmente estaba muy aturdida y perdida, y justo un día después de la gala final de Operación Triunfo ya estábamos haciendo cosas para Eurovisión. Y además allí no podías controlar nada. Eso me agobiaba mucho y no estaba nada cómoda porque no estaba haciendo lo que yo quería”, ha explicado.