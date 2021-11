La respuesta de María Patiño a Ana Rosa que ha escandalizado a Twitter por su doble sentido

Ana Rosa Quintana ha anunciado esta mañana en su programa que se alejará una temporada de la televisión por un cáncer de mama. “Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso”, anunciaba la periodista.

La noticia ha conmovido a muchos compañeros y personajes públicos que han querido dedicarle unas palabras de cariño a la presentadora. Susanna Griso comentaba en su programa: “un gran abrazo a una compañera, Ana Rosa Quintana, que ha dejado temporalmente el programa para tratarse de un cáncer de mama”.

La periodista Julia Otero, que lleva meses luchando contra un cáncer de colon cuyo tratamiento parece estar funcionando, también ha decidido dedicarle unas bonitas palabras a la presentadora en su cuenta de Twitter: “La montaña parece muy alta, querida Ana Rosa. Lo es pero no mires a la cima: entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy parece imposible pero el tiempo es tu aliado. Pasará y volverá a la vida”.