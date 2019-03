Las contradicciones sobre Vox de Rivera en 'El Hormiguero': dos veces en seis minutos

Sobre las tres medidas que diferencian a su partido de los populares, Rivera utilizó una de los matrimonios homosexuales: “El PP quiere repartirse los jueces y a mí me gusta que se escojan entre ellos, yo quiero una ley electoral con listas abiertas donde todos los votos valgan lo mismo y ellos no. Además, el PP está en contra del matrimonio entre personas del mismo género y Ciudadanos a favor”.

A los tres minutos, Pablo Motos quiso conocer si iba a pactar con el PP para tomar La Moncloa: “Se la tiendo para que nos apoye porque estamos compitiendo de tú a tú para ver quién queda por delante. Los que no queremos que salga Sánchez y los separatistas tenemos que formar Gobierno”.

Por último, y en otros tres minutos, Rivera negó querer pactar con Vox por no compartir ciertas medidas: “En el Gobierno no hace falta, tienen ocurrencias que yo no comparto. No quiero que en este país haya tiroteos en los colegios ni pistolas en cada casa. También creo que puede haber familias LGTBI y que estos no son enfermos y sí personas con los mismos derechos que el resto de los españoles”.

Así, en seis minutos, el líder de Ciudadanos afirmó que el PP está “en contra del matrimonio homosexual”, que iba a pactar con Casado y que no lo haría con Vox porque “tiene ocurrencias como que no puede haber familia LGTBI”.