Las duras palabras de Josep Pedrerol sobre los últimos incidentes en Cataluña

“Ahí están los de las sonrisas quemando... Y digo sonrisas porque no sé si están sonriendo al llevar pasamontañas... Esta es la imagen de Barcelona en el mundo”, ha asegurado.

“En fin, los que dicen que quieren salvar Cataluña la van a hundir. Quina pena”, ha sentenciado.

No es la primera ocasión que ha criticado la actuación de los independentistas. Este martes, en Jugones, mostró su rechazo por el comunicado emitido por el Barça: “Para los no independentistas es muy difícil ser del Barça y dan ganas de cambiarse de equipo, pero no lo hagáis, es tuyo... y mío”.

Este lunes, Pedrerol en El Chiringuito ya rechazó la política del club catalán y aprovechó para mandar un abrazo muy fuerte a los Mossos, a la Policía y a la Guardia Civil: “Esta noche (la del lunes) más que nunca, mi aplauso y mi reconocimiento”.