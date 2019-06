Matteo Salvini, el héroe de la extrema derecha en Europa

No está claro si se llegará a materializar del todo esta coalición, dados los distintos objetivos de cada partido nacionalista y sus dificultades para trabajar juntos. Hasta entonces, Salvini se ha convertido en la figura más prominente de la extrema derecha y se ha posicionado a sí mismo como la alternativa a la visión europeísta del presidente francés Emmanuel Macron.

El auge de Salvini ha coincidido con una ola de crímenes de odio contra inmigrantes y de apoyo a símbolos fascistas en Italia. Sin embargo, Salvini ha defendido a sus seguidores de extrema derecha contra las acusaciones de extremismo y ha jugado a su antojo con tabúes sociales de la historia fascista del país. Tuiteó una cita del dictador Benito Mussolini en la fecha del cumpleaños del líder fascista el pasado mes de julio y dio un discurso a comienzos de mayo desde el balcón que utilizó en una ocasión Mussolini. En abril, Salvini no asistió al acto de conmemoración de la liberación de Italia del fascismo en 1945. Ha expresado su apoyo a las autoridades que desalojaron campamentos de romaníes y lanzó duras críticas contra el multimillonario George Soros, un objetivo frecuente de los ataques de los conspiranoicos de extrema derecha.

“En esta plaza no hay extremistas. No hay racistas. No hay fascistas”, dijo ante una muchedumbre de seguidores mientras se le acercaban los manifestantes.