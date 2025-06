La soledad creciente de Rusia: ¿y si pierde otro aliado en Oriente Medio como Irán?

Cuando Israel lanzó la Operación León Ascendente, los funcionarios rusos describieron la escalada actual en Medio Oriente como "alarmante" y "peligrosa". Aun así, los medios rusos se apresuraron a destacar los posibles aspectos positivos para Moscú. ¿Cuáles? Pues empezando por un aumento de los precios mundiales del petróleo que se prevé que impulse las arcas de la Federación; la distracción de la atención mundial de la guerra de Rusia contra Ucrania y, si se acepta la oferta del Kremlin de mediar en el conflicto, la posibilidad de presentarse como un actor clave en Oriente Medio y como un pacificador, a pesar de sus acciones en Ucrania.

Ese es el dibujo de las primeras horas de crisis que relata Steve Rosenberg, el hombre de la BBC en Rusia, y posiblemente el periodista que mejor conozca el país de Vladimir Putin. Pero esas tres lecturas optimistas para su Gobierno no lo son tanto si se aprecia, sin embargo, que "cuanto más se prolongue la operación militar de Israel, mayor será la conciencia de que Rusia tiene mucho que perder con los acontecimientos actuales".

"La escalada del conflicto conlleva graves riesgos y costes potenciales para Moscú", escribió el politólogo ruso Andrei Kortunov en el diario económico Kommersant el lunes. "El hecho es que Rusia no pudo evitar un ataque masivo por parte de Israel contra un país con el que hace cinco meses [Rusia] firmó un acuerdo de asociación estratégica integral. "Está claro que Moscú no está dispuesto a ir más allá de declaraciones políticas que condenen a Israel; no está dispuesto a proporcionar asistencia militar a Irán", añade.

El acuerdo de asociación estratégica ruso-iraní que Putin y el presidente de irán, Masoud Pezeshkian, firmaron a principios de este año no es una alianza militar. Esto no obliga a Moscú a salir en defensa de Teherán. "Sin embargo, en aquel momento Moscú lo elogió", recuerda Rosenberg.

En una entrevista con la agencia de noticias Ria Novosti, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, señaló que el acuerdo presta "especial atención al fortalecimiento de la coordinación en beneficio de la paz y la seguridad a nivel regional y mundial, y al deseo de Moscú y Teherán de una cooperación más estrecha en materia de seguridad y defensa".

En los últimos seis meses, Moscú ya ha perdido un aliado clave en Oriente Medio: el sirio Bashar al Assad. Tras el derrocamiento del dictador en diciembre pasado, se le ofreció asilo en Rusia. La perspectiva de un cambio de régimen en Irán y la idea de perder a otro socio estratégico en la región serán una gran preocupación para Moscú.

Al comentar los acontecimientos en Oriente Medio el martes, Moskovsky Komsomolets concluyó: "En la política mundial actual, se están produciendo cambios masivos en tiempo real que afectarán la vida en nuestro país, ya sea directa o indirectamente".

Putin pasará gran parte de esta semana en San Petersburgo, donde la ciudad acoge su Foro Económico Internacional anual. El evento fue alguna vez llamado "el Davos de Rusia", pero esa etiqueta ya no tiene aplicación. En los últimos años, los directores ejecutivos de las grandes empresas occidentales se han mantenido alejados, especialmente desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, los organizadores afirman que este año asistirán representantes de más de 140 países y territorios.

Las autoridades rusas casi con toda seguridad utilizarán el acontecimiento para intentar demostrar que los intentos de aislar a Rusia en la guerra en Ucrania han fracasado. "Puede que sea un foro económico, pero la geopolítica nunca está lejos".