Las palabras de Santiago Abascal sobre el cambio climático que tendrás que oír dos veces para creerte

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sorprendido en su entrevista en Espejo Público de Antena 3 con Susanna Griso por las declaraciones que ha hecho sobre el cambio climático.

“Díganos qué hace usted, particularmente, a diario para luchar contra el cambio climático. Su pequeño granito de arena”, ha querido saber la periodista.

“Yo desconozco las cuestiones científicas y he de reconocer que no estoy en ese debate. Me gusta mucho el campo y la naturaleza y tengo una preocupación con la conservación”, ha empezado diciendo Abascal.

“El debate del cambio climático, si es un cambio natural o si es un cambio que obedece al ser humano... pues es algo que desconozco realmente”, ha rematado.

