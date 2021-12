Le escriben en inglés en un aplicación para ligar y su respuesta revienta Twitter

Las conversaciones más inesperados que se dan en las aplicaciones para ligar como pueden ser Tinder o Grindr son siempre bien recibidas en Twitter.

En este caso, un joven tuitero, Manu, ha publicado la que ha tenido él con un chico que le escribió por Grindr. Un chico llamado John Adams decidió empezar la conversación con un simple saludo en inglés: “Hi”.

Que no lo hiciera en español desató la furia de Manu, que se lo recriminó en un tono de vacile. “Ni good afternoon ni ningún hello, aquí tú hablah español”, comenzó.

“Esto es un programa en español, aquí se habla español. Aquí nosotroh no ponemos letreritos”, prosiguió en otros dos mensajes Manu. Finalmente, concluyó con un “y tú te llamas Luna. Your name is not moon, okAyYyYy?”.

Todas las respuestas de Manu forman parte de la reacción viral que tuvo la presentadora del programa Caso Cerrado, de la cadena Ten TV, Ana María Polo, con una joven llamada Luna que empezó a hablar en inglés.

Además, el usuario también ha contado que tras sus respuestas “este señor se eliminó la cuenta minutos después y desapareció”.

Aunque la historia de amor no ha salido del todo bien, sí que su conversación se ha convertido en un fenómeno viral al superar los 10.000 me gusta en cuestión de horas.