Le pide comer gratis y la respuesta del establecimiento arrasa en Twitter

En la primera imagen se puede leer la propuesta de la supuesta influencer. “Oportunidad. Estaré en Castellón del lunes al miércoles. Buscando restaurantes chulos y que no haya visitado en Castellón he dado a parar con el vuestro. Me encantó el concepto. Me gustaría conocer si os encajaría realizar una colaboración en la cual os promocione”, ha explicado al restaurante.