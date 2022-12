Le pone dos estrellas en Google y la razón que da indigna como nunca al dueño de una pizzería

Y aquí ha empezado a subir el tono: “Y aún así tiene los santísimos cojones de puntuarnos con dos estrellas sin siquiera haber probado nuestra comida. No habla ni de nuestro producto, ni de la atención recibida, ni de la comodidad (o no) del establecimiento”.

Ha lamentado que el único argumento de esta mujer sea el del WiFi y ha apostillado: “Somos una pizzería, no un locutorio”. “Si Google permitiera puntuar a gente como usted también le daría dos estrellas, no por no tener WiFi sino por no tener cerebro”.