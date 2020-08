En el variopinto desfile del negacionismo, también avanzan al paso los “lejíanarios”.

El pasado 24 de abril, Trump sugería la posibilidad de inyectar desinfectantes o proyectar luz sobre los enfermos de la covid-19 para matar al virus. “No soy médico, pero si alguien que tiene un buen...”, dijo Donald señalándose a la cabeza.

Luego empezó la automedicación con cloroquina porque, aunque los médicos y científicos han demostrado su ineficacia contra el virus, él tiene un gran…

Bolsonaro siguió los pasos del presidente norteamericano tomando cloroquina preventivamente. El 7 de julio se publicaba que se había hecho un test PCR, en el cual no cree, dando positivo en la enfermedad. Una semana después sufrió una recaída, revelando que tenía una infección pulmonar. Jair, que tampoco es médico, declaró que tomar la cloroquina aceleró su curación y que “no existe otro tratamiento… a pesar de no tener comprobación científica”.

Donald John Trump se graduó en economía y Jair Messias Bolsonaro estudió en una academia militar. Los dos, al igual que Miguel Bosé, carecen de conocimientos sobre medicina, epidemiología, química, farmacia, biología o ciencia alguna. Sin embargo, existe gente que les da una total y ciega credibilidad.

Jim Humble, padre del MMS (Miracle Mineral Solution) y obispo de la Genesis II Church of Heath and Healing, iglesia que él mismo fundó, ha asegurado venir desde la galaxia de Andrómeda (¿…?). Sin duda es el gran “mesías” de la lejía, pero no de la ciencia o de la medicina.

Sus enseñanzas son seguidas por el “neogurú” Andreas Ludwig Kalcker que tampoco es científico. Se autodenomina bioquímico, pero no lo es. Tiene un diploma como Doctor of Philosophy in Alternative Medicine and Natural Biophysic de la OUAS (Open University Advanced Sciences) Este doctorado está a la venta por 1.500€; sin valor académico reconocido, y se puede comprar en Barcelona.