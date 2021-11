Leticia Sabater habla abiertamente de las propiedades que tiene

La cantante y expresentadora Leticia Sabater ha hablado abiertamente sobre su patrimonio económico en una entrevista concedida a 20 Minutos para promocionar su nueva canción, Mi vida es mía.

Sabater ha asegurado que “podría estar un par de años sin trabajar y no pasaría nada”. Entonces, ha empezado a enumerar parte de sus posesiones: “Tengo dos apartamentos alquilados, dinero en el banco, un Porsche Cayman y acabo de vender mi casa, por lo que tengo solvencia económica suficiente”.

“En cualquier caso, gano dinero todos los meses, porque no dejo de trabajar, la gente quiere verme. Los niños que crecieron conmigo ahora son adultos y siguen reclamándome”, ha indicado.

La propia artista, que ha indicado que su éxito radica en que no deja nada al azar, también ha respondido a los que la llaman “tonta”: “La gente se cree que soy tonta, pero lo tengo todo estudiado. Sé las cosas que hago, las que digo y, sobre todo, controlo muy bien los tiempos. Tengo una dualidad muy marcada y separo la parte humana de la artística”.

Sabater ha señalado que se considera “un alma libre” y que hay personas que no están preparadas para entender su arte.

“Sé que me salgo de lo común, pero eso no debería ser tomado como algo negativo. Si Lady Gaga fuera española también sería víctima de risas y burlas. En cualquier caso, me gusta que la gente juzgue libremente”, ha concuido.