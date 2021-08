Llop estrena lío con la oposición por la independencia de la Justicia

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images La ministra de Justicia, Pila Llop, el pasado 9 de agosto en Castrillón (Asturias).

Poco después el PP se sumó al bombardeo contra la ministra. El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, dijo que es “inapropiado” e “irresponsable” que la ministra comente este tipo de resoluciones: “Si hay un ministro que no debe opinar sobre las decisiones judiciales es el de Justicia. Adelantar qué es lo que puede o no hacer la Sala Tercera en materia de indultos es inapropiado, irresponsable y no es propio de un ministro de Justicia”.

Este martes, López, también consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a la carga y ha dicho que las palabras de Llop suponen “adelantar” lo que tiene que hacer un tribunal, algo que no ve “adecuado” ni “propio de un Estado de Derecho”: “Ella misma tiene que reconocer que se ha equivocado”, ha afirmado en una entrevista en Antena 3.

Lo cierto es que Llop no ha sido la única ministra del Gobierno que se ha referido públicamente a qué hará el Supremo con los indultos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo en una entrevista en Europa Press que “no contemplaba” el escenario de que el alto tribunal acoja los recursos de los partidos contra la medida de gracia.

La defensa de la ministra

Llop, expresidenta del Senado y uno de los principales activos políticos del PSOE en Madrid, se defendió este lunes de los ataques de la oposición. Y dijo en Asturias que son los partidos que la han acusado de entrometerse en la independencia de la Justicia, en referencia a populares y naranjas, los que realmente pretenden “influir” en la decisión del Supremo.

La ministra, además, dejó caer que ninguno de los dos partidos sabe mucho de Justicia: “Desconocen cómo es el sistema judicial y la absoluta independencia que tienen los magistrados del Supremo, eso es que no los conocen bien”.

El Supremo rechazó a mediados de julio suspender cautelarmente los indultos, una prerrogativa gubernamental, a los líderes independentistas que fueron condenados y encarcelados por el 1-O. El alto tribunal desestimó la petición de tres dirigentes de Ciudadanos y de Vox mientras resuelve sobre los recursos, una decisión que puede tardar meses.