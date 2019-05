Lluvia de críticas a la portavoz del Govern catalán por sus respuestas a una periodista

Meritxell Budó, portavoz del Govern de Cataluña, está siendo objeto de duras críticas en las redes sociales por la rueda de prensa que ofreció este martes en la que se refirió a los resultados de las elecciones autonómicas, municipales y europeas.

Una periodista cuestionó que desde el Govern catalán se dijera que los independentistas habían ganado en la ciudad de Barcelona cuando habían perdido regidores y se había producido un “batacazo histórico” de Junts per Cat.

Budó rechazó hacer ninguna valoración porque “corresponde a los partidos”.

“Bueno, pero como Gobierno tendrán algo que decir ante esos malos resultados”, insiste la periodista.

“Nuestro partido ya ha hecho las valoraciones”, contesta la portavoz.

“¿Pero sigue pensando que el independentismo ha ganado en Barcelona?”, quiso saber la periodista.

“El independentismo ha ganado en Barcelona”, aseveró con contundencia Budó.

″¿A pesar de que haya pasado de 18 a 15 regidores?”, pregunta la reportera.

“A pesar de que haya pasado de 18 a 15”, contesta la portavoz.

″¿Y que la CUP no esté ni siquiera en el Ayuntamiento?”, insiste la periodista.

“Eso es otro tema”, responde Budó, visiblemente incómoda llegados a este punto. “Las elecciones municipales a veces tienen otros resultados y otras lecturas que no son solamente... estas”.

Pero si la portavoz creía que la periodista se había rendido, nada que ver. “Ya, ya, pero la lectura es bastante evidente, quiero decir, o sea...”.

“Los números son evidentes”, dice Budó.

“Bueno, los números son evidentes y el independentismo sigue insistiendo en que ha ganado y los números dicen otra cosa”, insiste la periodista.

“Bueno, pero ha ganado”, contesta de forma incomprensible Budó.

Algo que deja descolocada a la periodista, que contesta: “Pero me lo puede explicar, es que no lo entiendo. Quiero decir, si los números dicen una cosa, son evidentes, y los números no dan para que el independentismo haya ganado, ¿sigue insistiendo en que ha ganado?”.

“Yo he dicho que ha ganado porque 15 concejales independentistas pues digamos que, que, que, que es más que lo que suman, ¿no?, los otros grupos. No juntos, sino mayoritariamente, ¿no?”, contesta Budó, que insiste. “Creemos que sí han ganado las fuerzas soberanistas en Barcelona”.

La reportera no se da por vencida. “Sí, pero netamente, independentistas son 15, independentistas son 15 los que hay”.

“Bueno, sí, son 15, los números son evidentes”, contesta Budó, que deja la cosa ahí.

Puedes ver el momento en este vídeo a partir del minuto 47:15.