La confesión de Carlos Martínez momentos antes del Liverpool-Barça: "Imperdonable"

El fútbol en España no se entendería sin la presencia del periodista Carlos Martínez y el futbolista Michael Robinson.

La pareja de comentaristas de Movistar + es de las más queridas del periodismo español y casi siempre suele tener comentarios positivos en redes sociales.

Este martes, con motivo del Liverpool-Barcelona de la vuelta de las semifinales de la Champions League, Carlos Martínez ha compartido una emotiva imagen junto a Robinson en el campo de Anfield, campo en el que inglés jugó en su etapa de futbolista.

“Todavía no me había hecho una foto con Michael en Anfield, imperdonable”, ha confesado. Lo cierto es que no se entiende un partido el uno sin el otro.