Así son los primeros '300' soldados sirios que pelearán por Rusia en Ucrania

La guerra de Ucrania no es solo un conflicto internacional por la convulsión que ha generado a nivel mundial y las correspondientes sanciones. También lo es en el terreno de batalla. No solo por los combatientes voluntarios de todo el mundo que se han unido a las filas ucranianas, los experimentados militares chechenos o las tropas de mercenarios del Grupo Wagner que luchan por Rusia. Los primeros 300 militares sirios ya han llegado a suelo ruso, según han confirmado medios como The New York Times o BBC.