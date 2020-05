Los Morancos: "Yo ya no miro al señor Simón, miro al de los signos que me entero mejor"

El dúo cómico Los Morancos ha sorprendido este lunes con una crítica a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias.

César Cadaval ha bromeado en el programa Todo es Mentira de Cuatro sobre las dificultades para entender las fases de la desescalada. “Aunque sean cuatro fases son tres. Entonces, si tú las multiplicas por dos, son seis”.

Poco después ha añadido: “Yo ya he tomado una determinación, Risto. Cuando yo veo al señor Simón, yo ya no lo miro a él. Yo miro al de los signos, que me entero mejor.