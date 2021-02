Los pistoleros del Eclipse, míticos personajes de 'Callejeros', reaparecen 12 años después

Callejeros es uno de los programas más importantes de la historia de la televisión española. El mítico espacio de Cuatro ha dejado en el imaginario colectivo decenas de momentos que ya son parte de la cultura patria.

Imposible no decir “pim pam toma lacasitos”, imposible no acordarse de Ramón de Pitis o el episodio en el que el reportero le dice a una joven “tienes algo en pelo”.

Si hay que hacer una lista con personajes míticos del programa no pueden faltar Los pistoleros del Eclipse, dos jóvenes que se hicieron famosos en España por la que montaron durante un control de la policía en la provincia de Alicante.

“He venido siempre con ciento y pico de venas en alcohol” y “la gente de Muchamiel la mejor que hay” son algunas de las míticas frases que se recuerdan de este episodio que salió a la luz allá por 2009.

Los dos jóvenes fueron multados por la policía y, fruto del cabreo, amagaron con sacar una pistola del maletero del coche. Y se produce la siguiente conversación:

- Eh, ¿queréis que saquemos la pistola? Tomate, ¿para qué se saca la pistola?

-La pistola se saca para disparar, el que la saca para enseñarla es un parguela.

-Si la saco, por mi hija pequeña que te disparo en toda la pierna. Me da igual toda la Guardia Civil. Si cuando tú has venido yo he ido, he vuelto, he ido y he vuelto otra vez. He estado en tres centros de menores, ¿me entiendes o no?

Ahora, casi 12 años después, Tomate se ha abierto un perfil en la red social Tik Tok donde ha publicado un vídeo en el que emulan aquella situación. En su primera publicación, el joven explica que hay muchos vídeos por ahí de él pero que esa es su cuenta oficial.

“Llegó El Tomate, llegó la fiesta, esta es mi cuenta oficial, si queréis que suba más contenido dadme amor”, ha comentado.