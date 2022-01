El demoledor tuit de Luis García Montero tras las "mezquinas" declaraciones de Almeida

Unas declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han despertado una oleada de indignación este lunes en Twitter. “Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid pero ya tengo los Presupuestos”, es el titular de una entrevista que ha concedido a OK Diario.

“Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid pero yo he sacado unos Presupuestos que son buenos para los madrileños. Yo he ponderado: un buen presupuesto para Madrid de 5.600 millones y Almudena Grandes. Ya tengo los Presupuestos”, ha dicho concretamente sobre la escritora madrileña, fallecida el pasado 27 de noviembre víctima de un cáncer. En su opinión, “no lo merece”, pero ha argumentado que “en toda negociación hay que hacer cesiones”.

El poeta Luis García Montero, viudo de la autora, ha reaccionado en su cuenta de Twitter a esas declaraciones, que ha calificado como “mezquinas”.

“Debería tratarnos con más dignidad a los madrileños. Si se siente traidor ante sus amigos de extrema derecha, allá él. Gracias a Madrid y al Ayuntamiento por nombrar a Almudena Hija Predilecta”, añade el director del Instituto Cervantes.