Macron marca las condiciones para visitar a Putin en Moscú

Alexey Furman via Getty Images

Alexey Furman via Getty Images

Pero más allá de sus palabras en relación al trato con Zelenski, Macron ha dejado caer que podría haber una visita suya a Moscú para verse con Putin. No será pronto y tampoco en las actuales condiciones, ha matizado.

Pero este jueves, el político galo ha explicado que “para que visite Moscú tendrán que darse ciertas condiciones previas, algún gesto de Putin, no me presentaré así de repente”.

No obstante, el dirigente ha recordado que sigue y seguirá abierto al diálogo sobre ciertos temas, como el abastecimiento de cereales. “Siempre que he discutido con Putin lo he hecho con toda transparencia, e incluso en ocasiones por petición de Zelenski”, ha aclarado Macron.