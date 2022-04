Mamen Mendizábal confiesa si tuvo miedo al dejar 'Más Vale Tarde'

El pasado mes de mayo, Mendizábal anunció que dejaba el programa vespertino de laSexta para asumir nuevos retos. “Es el momento de un cambio de ciclo y me apetece afrontar nuevos proyectos”, afirmó.

Entonces Mendizábal ha sido preguntada por si sintió miedo al dejar el programa e igual no volver nunca a la televisión. “Sigo con mi contrato en laSexta y los jefes de laSexta han apoyado esta decisión, sin ese apoyo no habría sido así este salto. Pero sí, sí sentí miedo porque la tele es muy cruel y si desapareces parece que has muerto”, ha confesado.