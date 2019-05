Manuela Carmena: "No quise molestar a Podemos, simplemente abrir la política"

Porque me han convencido. Cuando decidí hace cuatro años asumir la candidatura, siempre pensaba que era para un periodo por mi situación biológica, por mi carrera profesional. Pienso que soy un puente entre una generación y otra. Pero, es verdad, me ha sorprendido que es una legislatura muy corta. Hay muchos proyectos que acabar, me siento obligada a terminar muchas cosas y es necesario que queden definitivamente configuradas.

Es la gran favorita en las encuestas para el 26-M. Pero si extrapolamos los resultados de las elecciones generales, habría una mayoría de derechas en la ciudad de Madrid. ¿Está en peligro el consistorio para la izquierda?

Me parece que las etiquetas de derechas e izquierdas no son muy claras en la tarea municipal. Es muy particular, la primera línea de atención. Los ciudadanos no ven tanto cuál es el contenido ideológico de los candidatos, sino lo que se ha hecho o cómo ha funcionado. Me ha resultado muy interesante cuando analizas, por ejemplo, lo que sucede en Soria, donde el alcalde socialista lleva dos o tres legislaturas. Luego, sin embargo, cuando se hacen las generales no se obtienen o no se obtenían, no he visto ahora los últimos datos, esos resultados. Siempre hay una discrepancia entre lo municipal y lo general.

Hablando de pactos. ¿Está dispuesta a gobernar después del 26-M en coalición con el PSOE en el Ayuntamiento?

Hemos tenido una experiencia muy interesante: un bloque de progreso, en el que ha estado el PSOE y que apoyó nuestra legislatura. Me parece que es interesante que el bloque de progreso continúe. Esa idea de que la base de la ciudad tiene que ser la participación, la solidaridad y la creatividad anida en una visión de progreso. Me parecería bien que siguiéramos en esa línea. ¿Que ensayáramos nuevas fórmulas? Sí, ¿por qué no? También sería interesante.