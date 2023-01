Margarita del Val dice bien claro lo que piensa sobre la homeopatía

Europa Press News via Getty Images

La epidemióloga y viróloga Margarita del Val, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ha hecho especialmente conocida en los dos últimos años por su labor divulgadora sobre la pandemia de la covid-19. Tomada como un referente para hablar sobre el virus y su evolución, la profesional ha estado muy presente estos meses en los medios de comunicación analizando la enfermedad, dando consejos y razonando sobre ella.

En un podcast de RTVE llamado “La España vivida”, del Val ha hablado sobre el coronavirus y otros asuntos relacionados con la ciencia, dejando claro lo que piensa sobre métodos terapéuticos como la homeopatía. Para la viróloga, la sociedad se enfrenta a muchas incertidumbres a lo largo de su vida y no nos enseñan a vivir con ello. Para hacer frente a nuestras preguntas, nos podemos refugiar en “la ciencia, la religión y los bulos”. “Yo puedo ser muy científico pero consumir hemopatía, pero es solo agua y no funciona para nada. Es una pseudociencia que no tiene ninguna utilidad”, ha dicho.

Una mujer con una mascarilla en Madrid el 13 de marzo de 2020, el día antes de anunciarse el confinamiento en España NurPhoto via Getty Images

En la misma conversación, Del Val también ha opinado sobre si el Estado de Alarma y las medidas anticovid impulsadas por el gobierno español para hacer frente a a pandemia fueron las necesarias. “Las querellas a nivel jurídico pueden tener razón de ser, pero en marzo de 2020 todos los países occidentales perdimos un mes entero. Y si hubiéramos tardado más en tomar medidas, la brutal situación de Madrid se hubiese extendido a otras CCAA. Hubiera sido muy duro. Fue necesario”, ha dicho.

De hecho, Margarita ha explicado que sin el confinamiento y otras restricciones asumidas durante esos meses, “habría habido centenares de miles de muertos en pocos meses”. Además, ha destacado el papel de los militares en la pandemia. “Fue fundamental y daban seguridad a la población. Construir hospitales de urgencias con esa valentía y esa disciplina, fue muy importante”.

Para la viróloga, “en enero o febrero de 2020, en Nigeria estaban mejor preparados que todos los países europeos o Estados Unidos”. Y cree que se actuó tarde: "Los únicos que no lo minusvaloraron fueron los países que se exponen a una nueva gripe aviar grave cada año. Son los países del gajo de naranja que va desde Australia hasta Japón”.