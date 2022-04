La cabeza de Margarita Robles no es pieza fácil de cobrar

“La ministra Robles está tratando de boicotear a este Gobierno, está diciendo burradas como que no sabe qué medio es The New Yorker -revista americana que ha destapado el caso de las escuchas a políticos independentistas con el informe de Citizen Lab-. Es gravísimo lo que está pasando, no se puede tapar” decía Gabriel Rufián en la puerta del hemiciclo, con una calma tensa para lo que es él, mientras insistía en la constitución de una comisión de secretos oficiales en el Congreso, como primer paso para apoyar mañana el decreto de medidas urgentes en respuesta a las consecuencias económicas de la guerra de Putin que incluye la limitación del precio del gas.