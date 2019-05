María Rey responde a Pérez-Reverte tras su lapsus en directo: "Sí, estamos enfermos"

La propia periodista ha respondido al escritor en un mensaje muy duro: ”¿De verdad que nunca te confundiste cuando hacías directos? ¿De verdad crees que después de 30 años de profesión me siento a retransmitir el 2 de Mayo sin saber lo que ocurrió en 1808? Sí, estamos enfermos”.

Pérez-Reverte ha respondido a Rey y ha afirmado que esa crítica no iba dirigida a ella: “Me confundí muchas veces y lo sigo haciendo. Podría haberme ocurrido a mí, no ya entonces sino ahora mismo. Mi tuit no es crítica hacia ti, gran profesional, sino un lamento de cómo la basura con que nos saturan los políticos termina por enredarnos a todos. A ti, a mí y a todos”.