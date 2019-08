"Me cogió y...": Sofía Suescun, desencajada en 'Viva la vida' tras lo sufrido en Marbella este fin de semana

Cansada, alterada, desencajada... la colaboradora de Mujeres y Hombres y Viceversa, Sofía Suescun, ha acudido al programa -de Mediaset- Viva la vida para contar el “surrealista” -así lo definió ella- altercado que sufrió en Marbella este pasado fin de semana con la Policía y que ha dado con los huesos de su pareja actual, Kiko Jiménez, en el calabozo.

“Alucino con lo que ha pasado, estoy muy preocupada por que haya individuos de este tipo ejerciendo de policía”, resaltó Suescun, quien narró que ella y su pareja se dirigían a un local en Marbella (Málaga) en cuyo párking estaban acreditados cuando un policía local les cortó el paso: “Llevábamos mucha prisa, le enseñamos el teléfono y no nos hizo ni caso”, ha argumentado Suescun, visiblemente indignada.

En ese contexto, la ganadora de Supervivientes ha descrito cómo el agente la amenazó con multarles con 200 euros y cuatro puntos del carnet “por no hacerle caso”.

Según Suescun, en ese momento salieron “en actitud correcta” del coche para someterse a un control de alcoholemia en el que dieron negativo. “Le rebatimos esa denuncia y el señor no lo entiende bien y actúa de una manera incorrecta”, ha defendido la televisiva, quien mostró incluso un parte de lesiones con el que presentó una denuncia contra el policía.

“Un agente me cogió y subiéndome por el aire me metió en el coche. como si hubiera cometido un delito”, ha resaltado Suescun, quien con creciente indignación ha matizado que ella lo único que hizo fue rebatir “con argumentos sólidos” lo que no consideraba justo.

Ambos, Kiko Jiménez y Sofía Suescun, terminaron en una comisaría marbellí, ella por no mostrar el DNI y él por “no sé qué alega este señor”. Finalmente, Jiménez acabó en el calabozo, según Suescun.

Tras la narración de la joven, la presentadora del programa Sandra Barneda intentó quitar hierro al asunto argumentando que “la Policía suele hacer su trabajo”.

En ese momento, un vídeo sirvió al programa de Mediaset para contar lo sucedido, según sus fuentes: después de cenar, Suescun y Jiménez circulaban con un coche junto a un amigo cuando se toparon con un atasco. Entonces, intentaron saltarse el control policial ignorando a los agentes, que les dieron el alto.

Según el programa, un testigo contó entonces que la pareja empezó a discutir con el policía y que Jiménez sacó el teléfono móvil para grabarle, mientras Suescun exclamaba “no sabes quién soy yo”.

La actitud desafiante del joven fue lo que incitó a los agentes a su detención y a que pasase la noche en el calabozo.