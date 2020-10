Melania Trump, un cero a la izquierda para los votantes de su marido

Sus primeros meses como primera dama tampoco fueron fáciles. Justo antes de la toma de posesión de su marido, surgió la noticia de que Trump había pagado 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para que no contara su aventura con él, una relación que habían mantenido mientras Melania estaba embarazada de Barron, el hijo pequeño de Trump. “Por eso cuando Trump tomó posesión del cargo y se mudó a la Casa Blanca, Melania no se mudó con él al principio”, apunta S.V. Dáte , corresponsal de la edición estadounidense del HuffPost en la Casa Blanca. “Luego se supo que Melania usó ese tiempo para renegociar un nuevo acuerdo prematrimonial para asegurarse de que su hijo, Barron, recibiera más dinero de Trump”, explica Dáte. Jaque al rey.

Si Melania Trump ha influido en algo sobre su marido, no ha sido en el aspecto sanitario. De hecho, su credibilidad entre el electorado de Trump es mínima. Al comienzo de la legislatura, la exmodelo decidió que su labor como primera dama se centraría en luchar contra el bullying, con el lema Be Best (Sé mejor). Sin embargo, “nadie le ha prestado mucha atención”, constata S.V. Dáte. “Donald Trump ha abusado de la gente durante toda su vida, y ha seguido haciéndolo como presidente, también con ella”, afirma. “Pero a sus seguidores no les importa. A ellos les gusta él. No están interesados en ella”, zanja.

“Melania es percibida como una cómplice interesada y silenciosa y, quizás, en el juicio moral que inspira la Administración Trump, ella se lleva las peores papeletas. Su papel es muy difícil”, opina Pedro Rodríguez. “No hay que elucubrar mucho para ver cómo trata Trump a las mujeres en general y a la suya, que es su tercera esposa, en particular. En este contexto, es muy difícil que Melania haya aportado algo en este período o que sea un apoyo moral del presidente. No cuadra”, apunta.