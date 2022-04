Mélenchon llama a no abstenerse ni votar por Le Pen pero no se manifiesta a favor de Macron

Sin embargo, pese a los mensajes indirectos en apoyo a Macron, Mélenchon no ha querido manifestarse oficialmente a su favor e incluso ha reconocido “comprender” a aquellos de sus votantes que no quieren votar por el presidente.

En este sentido, Mélenchon ha criticado que, durante su mandato, Macron haya promulgado hasta “21 leyes contra las libertades”. “Entiendo que después de toda la brutalidad social en la que se ha entregado, la gente no quiera (votar por Macron)”, ha zanjado.

Aunque Mélenchon instó tras el cierre de las urnas a no votar por Le Pen, no ha llegado a mostrar directamente su apoyo a Macron y el mensaje podría no llegar a calar, pues los análisis electorales apuntan que en torno a un 16% de su electorado estaría dispuesto a votar por la candidata ultraderechista.