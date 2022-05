Mercedes González: "Ayuso tiene una obsesión compulsiva de hacer oposición al Gobierno de España"

Su pasión es Madrid. No para de repetirlo. Y se nota que lo siente. Mercedes González es la delegada del Gobierno en esta comunidad y defiende a capa y espada el trato del Ejecutivo central con esta región. Según ella, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida sólo hacen ruido y utilizan sus instituciones para hacer oposición a La Moncloa.

Irónicamente dice: “Si Pedro Sánchez castiga a Madrid, con más de 20.000 millones de euros invertidos en cuatro años, entonces Rajoy debe ser que lo torturaba”. Por eso pide tanto a Ayuso como a Almeida que bajen el tono y se dediquen a la gestión. Con otra defensa frente a los ataques de la derecha: “Si hay alguien que defiende a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, es el PSOE”.

Lo que subraya es que la “entrada de la ultraderecha ha reventado la convivencia en las instituciones”. No desvela si será la próxima candidata socialista al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales del año que viene, pero sí se define como la “directora de orquesta” del partido en la capital desde que se creara la agrupación socialista del centro. Con esta reflexión siempre presente: “Tengo la certeza de que los madrileños llevan esperándonos mucho tiempo y probablemente nosotros no les hayamos sabido responder. Pero si los madrileños nos miran y ven que estamos hablando de lo que les interesa, volverán”.

Primero, ¿qué balance hace desde que llegó a la Delegación del Gobierno en Madrid? ¿Cómo le sienta este puesto?

Bueno, ha pasado un año y yo creo que el tobogán de emociones y de nuevos conocimientos ya se ha asentado y, la verdad, es que es un sitio muy complicado, es un sitio donde la actualidad y siempre, desgraciadamente, las cosas más complicadas te saltan cuando menos te lo esperas, pero tengo que reconocer que para mí está siendo un privilegio y un máster absoluto de gestión. Desde la Delegación del Gobierno manejas muchas cosas. Soy plenamente consciente de que la gente considera que la Delegación del Gobierno es la Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado o el derecho de reunión y manifestación, pero es muchas más cosas. Tiene más capacidad de gestión y tiene aspectos mucho más bonitos que esos, que es verdad que son los que acaparan la actualidad informativa y gran parte de la tarea de la Delegación. Pero la Delegación del Gobierno es la representación del Gobierno de España en el territorio y eso te da un panorama, una visión y una capacidad de gestión que no te lo da ningún sitio. Es la institución que te da la visión global, la visión de todo el Gobierno en su territorio y te da el privilegio de ver esa perspectiva.

Un par de preguntas de rabiosa actualidad, de lo que tiene entre las manos. Tendrá ya preparado ese dispositivo para este sábado por si gana el Real Madrid esa Champions. ¿Cómo se ha preparado Madrid ante esa celebración que puede ser multitudinaria?

Es una celebración en tres escenarios. El primer escenario será en lo que es el partido en sí. Se prepara como si el Real Madrid jugara en el Santiago Bernabéu, porque se abren las puertas del estadio a los aficionados, se pondrán pantallas y se regirá por la ley del deporte, con una venta de entradas, cada butaca tendrá su entrada y se rige por la ley del deporte, no se bebe alcohol y el dispositivo es como de un partido que no sea declarado de alto riesgo. Luego está el escenario de la victoria: el Real Madrid llega esa misma noche pero no va a la celebración. Pero, lógicamente, no me cabe ninguna duda de que los madridistas, si al final sucede la victoria, irán a Cibeles y luego está el escenario de la celebración, que ya es el domingo por la tarde y, bueno, serán alrededor de 800 policías entre el sábado y el domingo los que actuarán en el dispositivo.

Madrid también va a organizar los días 29 y 30 la cumbre de la OTAN, una cita de primer nivel, en un momento muy complicado, porque tenemos de telón de fondo la guerra de Ucrania, además en esa cumbre vendrán también Suecia y Finlandia en esa posible adhesión, ¿cómo va a ser el reto de esa organización? ¿Y ante qué escenarios se enfrenta Madrid?

Creo que Madrid ha respondido siempre a los grandes acontecimientos que le han surgido. Incluso organizamos la Cumbre del Clima en unas circunstancias extremas, sobre la marcha, y salió muy bien. La verdad es que la Policía y la Guardia Civil que trabaja en Madrid son personas más que capacitadas para ello. Es verdad que tendremos un refuerzo externo, lo coordina todo ello Presidencia del Gobierno. Estamos implicados todos los ministerios y, por supuesto, la Delegación de Madrid. Creo que va a ser un reto, además es el mejor sistema para celebrar el 40 aniversario en esta organización, es un momento muy complicado, ciertamente, por todo lo que estamos viviendo. A mí me hubiera gustado que hubiéramos llegado en un momento de paz, pero no parece que vaya a ser así. Pero estoy completamente convencida que Madrid estará a la altura, vivirá cambios lógicamente, porque vienen grandes mandatarios de varios países. En la zona de Ifema se notará mucho, la gente vivirá las limitaciones propias, pero creo que acoger a esta organización y a todos los mandatarios que pertenecen a la misma va a ser un orgullo y un privilegio.

Hablando de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad, hemos escuchado muchas críticas de la derecha por esas palabras del presidente del Gobierno que habló de los “piolines” en Cataluña. Como les acusa la derecha, ¿ustedes no defienden a esos policías y guardias civiles?

Bueno, eso es como esto que dicen ellos que se arrogan que suelen ser los defensores de España, de la bandera y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. Reconozco que era un ámbito en el que no me había movido jamás y en este año, ya que me pedías la valoración, tengo que decir que, yo que tengo una fuerte vocación de servicio público desde otra parte, desde una ideología, desde una militancia, desde una vocación de servicio público de mejora de la vida de los demás, he conocido la vocación desde otro lado y me la han enseñado ellos. Son unos servidores públicos con una vocación inmensa que lo viven desde otro punto de vista, desde otra vocación distinta a la mía, pero que trabajan por mantener un derecho fundamental que es el de la seguridad de todos y, en definitiva, de nuestra tranquilidad y, de verdad, los más de 20.000 policías y guardias civiles que hay en Madrid trabajan incansablemente. Y a mí me parece un privilegio trabajar con ellos.

En el debate político, sobre todo desde la extrema derecha, escuchamos un mensaje en el que se habla de okupación, se habla de delincuencia, se vincula con la inmigración. Lo primero, ¿se corresponde con la realidad ese discurso? Y Madrid, la ciudad y la comunidad, ¿son seguras?

A ver, creo que en esta distorsión que tienen de la realidad o en esa necesidad compulsiva de hacer oposición muchas veces se pasan de frenada y pierdes credibilidad. Cuando tú te pasas oponiéndote a todo sistemáticamente y diciendo que todo está mal, es muy difícil, porque ni ellos hacen todo mal, ni en Comunidad ni Ayuntamiento, ni desde el Gobierno de España se hace todo mal. Por ejemplo, Cuando dices, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, que solo lo defienden ellos… Bueno, cuando ellos gobernaron desde 2011 hasta 2017, bajaron todas las plantillas hasta unas cifras que nosotros en los últimos cuatro años hemos tenido que devolver a Madrid a los 20.000 efectivos que ellos dejaron en 17.000. O sea que, si hay alguien que defiende a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado es el PSOE. Tienen mejores medios, tienen mejores salarios. En todo el territorio nacional hay 1.000 millones de inversión para mejorar las infraestructuras y las condiciones en las que trabajan. Esa es una manera de defender realmente, de mejorar la vida de los servidores públicos, no me parece mejor defensa. Y ahora vamos a la necesidad del ruido constante que hay a la hora de hacer oposición al Gobierno de España, que no es la función ni del Ayuntamiento ni de la comunidad.

Madrid es una ciudad segura y ahí pasó cuando hubo los dos asesinatos a principios de febrero, que Isabel Díaz Ayuso salió al principio, en esta obsesión compulsiva de hacer oposición al Gobierno de España, y cuando se dio cuenta de que los dos asesinatos habían sido en Madrid ciudad y eran los de, en aquel momento, su partner, José Luis Martínez-Almeida, pues ahí ya rectificó y dijo que era una ciudad segura.

Madrid es una ciudad segura y la Comunidad de Madrid es una comunidad segura. Hemos cerrado 2021 con los mejores índices de la serie histórica desde 2008. Con lo cual, sé que es muy difícil rebatir los datos con gente que cuestiona absolutamente todos, pero los datos son irrefutables. Y volvemos a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado... Los datos no los da la Delegación del Gobierno, no los da el Ministerio del Interior. Los datos los dan las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. Son las estadísticas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Con lo cual, afortunadamente, vivimos en una ciudad y una comunidad tan segura que es uno de los principales indicadores de los turistas a la hora de seleccionar nuestra ciudad o comunidad a la hora de venir. ¿Por qué? Porque saben que van a venir, van a disfrutar de todas las características que tenemos, de gastronomía, del clima, de la cultura que tenemos y, además, van a poder salir del hotel y van a poder disfrutar tranquilamente de una ciudad libre, de una ciudad alegre y de una ciudad segura.

Una de sus principales obsesiones es precisamente el tema de las bandas juveniles. ¿Qué está sucediendo realmente? ¿Por qué están actuando? ¿Cuántas bandas hay?

Las bandas siempre actúan con un sistema de subidas y bajadas, van fluctuando. Hay un plan operativo del Ministerio del lnterior desde el año 2015, con lo cual la realidad de las bandas es una cosa que ya se tiene controlada y conocida por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y en esa actividad es cuando a finales de año se empieza a notar un repunte de su actividad delictiva, no del incremento de las personas que pertenecen a estas bandas. Por eso, me gusta hablar de grupos violentos juveniles, porque tampoco podemos estigmatizar a la juventud.

Hay gente que dice también que son bandas latinas.

Ahora hablamos de esto. En demarcación de Policía Nacional, estás hablando de 400 o 500 personas jóvenes que pertenecen a estos grupos. Y en demarcación de Guardia Civil, estás hablando de 250 o 300. Si lo comparas con el cómputo total de los jóvenes que residen en la ciudad y en la Comunidad de Madrid, son unos porcentajes preocupantes, pero en absoluto alarmantes. ¿Qué hemos notado? Qué han incrementado su actividad violenta y delictiva. Por eso, a finales de año, pusimos en marcha un plan de choque que funcionó bastante bien hasta la primera semana de febrero y se hicieron mil ciento y pico identificaciones, 118 detenidos, pero, es verdad, que los dos asesinatos del primer fin de semana de febrero, el del chaval de 14 años y de una persona más mayor de 25 años, uno en el distrito Centro, en la calle Atocha, y otro en Usera, nos hicieron hacer un rediseño de esa operación. Con lo cual, llevamos desde el 10 de febrero con un plan contra las bandas juveniles en la ciudad y en la Comunidad de Madrid que se mantiene con carácter permanente y está en este momento en 10 o 11 distritos y tres municipios.

Está funcionando, tenemos unas cifras muy buenas, más de 44.000 identificados, más de 400 detenidos y la verdad es que está funcionando bien. Lo que no se puede obviar es que en cualquier momento se pueda producir un incidente, un apuñalamiento, incluso un asesinato, porque la policía no puede estar en todas partes. Pero están evitando muchas cosas, más de las que pasan, y sobre todo es un plan de prevención. Nos viene bien para identificar a chavales que cada vez son más jóvenes, cada vez son más menores. Estamos hablando de que hace unos años, cuando empezó este fenómeno, la gente más joven eran el 10%, luego se incrementó al 20%.

¿Cómo es ese perfil del integrante?

Ahora está en el 40%. Y el 90% de ellos son españoles. Esos son los datos. Es muy difícil, insisto, discutir de las matemáticas con quién niega las matemáticas. Pero no hay debate sobre la nacionalidad o el apellido de la banda latina. Una cosa es que tuviera su inicio o su inspiración en otras bandas de otros países, pero los integrantes de las bandas juveniles, de los grupos violentos y delictivos en Madrid, son el 90% españoles.

Por lo tanto, el que diga ese término está estigmatizando al colectivo latino y a la población latina.

Bueno, forma parte de una ideología y de un partido político que siempre intenta señalar y distinguir e incluso hablar peyorativamente de lo que ellos consideran distinto. Las cifras son así, el 90% son españoles y el 40%, que eso es muy preocupante, son menores de edad, y además cada vez hay más menores de edad. Estamos hablando que para pertenecer a una banda, estás hablando de un intervalo de entre 13 y 25 años y esas cifras se están reduciendo, incluso hay chavales de 11, 12 o 13 años y la mayoría está entre los 14 o 15 años. Qué ellos se pueden considerar mayores, pero para mí son críos.

Y sociológicamente, ¿por qué está pasando eso? ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Es porque vivimos en una cultura de la violencia? ¿Por temas de desigualdad social? ¿Falta educación? ¿Por qué cada vez chavales más jóvenes se integran en bandas juveniles que acaban en asesinatos?

Creo que influyen muchísimo factores… muchísimos. Creo que en la pandemia los jóvenes han sido muy castigados y han salido muy desorientados. Pero influyen cuestiones de integración social, de servicios sociales y sobre todo del ocio y de la cultura que estamos ofreciendo. A la hora de la captación eh, cuidado, porque esto son organizaciones criminales, preparadas para delinquir, no son chavales… No demos la imagen de que son chavales que están desorientados, que no saben lo que hacer y que están muy perdidos en la vida. Es verdad que captan a determinados menores y los usan para portar armas y cometer delitos que los mayores no quieren hacer. Pero las cabezas pensantes son gente que se acaban imputando como organizaciones criminales que son lo que son. Es lo que se está combatiendo, ir a la raíz de ello. Desde el punto de vista policial se está actuando con una determinación absoluta y una determinación política por parte de la Delegación del Gobierno de acabar con las bandas, con ese plan que tenemos, 500 policías están dedicados a ese plan contra bandas juveniles, 300 guardias civiles están dedicados a ese plan contra bandas juveniles. La determinación política de acabar y de ir a por estas bandas y acabar con ellas es absoluta. Ahora, necesitamos la colaboración y la coordinación de las otras administraciones que tienen que poner aquello que no es de la competencia de la Delegación, pero que es de la incumbencia. Qué son todo lo que tienen que ver con arraigo social, integración social, juventud, ocio y cultura.

Hay que hacerles ver a los chavales, primero, con mucha formación, con mucha educación, informarles de lo que significa una banda, eso lo estamos haciendo a través del plan director de convivencia y de seguridad en los centros educativos, que coordinamos desde Delegación del Gobierno, con Policía Nacional y Guardia Civil. Se han intensificado las charlas en los colegios, en los institutos, se han multiplicado por siete. Yo misma he dado hoy una charla con la Policía Nacional en un instituto de Villaverde, mucha formación e información, pero es necesaria la unión de todas las administraciones para luchar juntos contra ello. Porque hay muchos factores que les lleva a ello y, sobre todo, tenemos que hacer que los chavales que empiezan a coquetear, que consideran que esto es divertido, que esto es algo interesante, tenemos que darles alternativas para que prefieran y les llame la atención el camino de la pandilla de los amigos al camino de la banda que te conduce a tu muerte, a la de tus amigos o sino a un centro de menores o una cárcel.

¿Es el principal problema de delincuencia ahora mismo en Madrid? No sé si se puede pedir una radiografía de la delincuencia en Madrid. ¿Qué es lo que más le preocupa a la delegada de Gobierno ahora mismo? ¿Cuáles son los delitos más comunes que se ven aquí en la Comunidad de Madrid?

A mí me preocupa la seguridad subjetiva, el que la gente verdaderamente se sienta segura, porque Madrid es una ciudad segura en las estadísticas y en los datos, pero soy plenamente consciente que, por ejemplo, cuando en Villaverde el otro día, aparece asesinado un chaval de 18 años, a las 12:30 de la mañana, a las puertas de un supermercado, se genera una alarma social, igual que sucede cuando pasó a principios de febrero con un chico en la calle Atocha. Con lo cual, a mí me preocupa todo aquello que haga que la gente, no solamente tenga constancia en cifras de que vive en una ciudad segura, sino que además tenga esa sensación de seguridad. Yo creo que la mayor parte de los madrileños lo tenemos, que hay incidentes, sí. Aquellos delitos que generan más alarma social son los robos en vivienda, los robos de vehículos, los robos con intimidación que son aquellos que más inseguridad generan, son aquellos que más se están reduciendo. Para mí es muy importante que la gente no solo sepa que vive en una ciudad segura, sino que también sienta que vive en una ciudad y una comunidad seguras.

Otra de las lacras o la principal que tenemos es la violencia de género. No ha pasado en Madrid, pero estamos viendo una serie de violaciones múltiples que se están repitiendo a lo largo de toda España, además en época de fiestas populares. ¿Cómo está la situación de la lucha contra la violencia de género en Madrid? ¿Qué balance hace? ¿Cómo están actuando?

Entré justo cuando empezábamos, hace un año, a tener, más o menos, normalidad. Y ahí ya, en todos los despachos con Policía Nacional y Guardia Civil, ya veíamos que había un repunte de los abusos sexuales. Muchos, en aquel momento, estaba el toque de queda, y muchas veces los jóvenes se quedaban en casa de alguien, pasaban toda la noche y ahí se producían determinados abusos. Durante 2021 hubo un repunte, de hecho en la ciudad de Madrid ha habido un incremento del 23% de los abusos sexuales. Fue cuando empezamos a ver, a notar y a palpar que empezaba a detectarse en algunos lugares la sumisión química. Se hizo un plan especial en todo el distrito Centro para atajar esa sumisión química y se hicieron varias redadas en determinados locales que se propusieron para sanción y cierre, en algunos locales de ambiente gay y en otros locales.

O sea que no es mito, existe de verdad la sumisión química.

Por supuesto, existe la sumisión química y es un delito muy complicado de demostrar, porque a las 12 horas de la ingesta de la sustancia que se haya producido desaparece de tu organismo. Desde el punto de vista policial es muy complicado. Y luego, además, existe en las mujeres una cierta vergüenza, con lo cual es un delito muy complicado de probar y de denunciar. Animo a las mujeres a que denuncien, es la alarma, la linterna que hace que la policía reaccione y pueda ver lo que está pasando en determinados sitios. La denuncia es fundamental en todos los casos. Ese plan que se realizó desde noviembre ha dado sus frutos. Ese repunte de abusos sexuales se vio, ahora ya está más controlado, eso se ha estabilizado y, afortunadamente, las violaciones en grupo no han sucedido en la Comunidad de Madrid.

Pero en todos los dispositivos de seguridad, esta semana he estado presentándolo con la alcaldesa de Getafe para sus fiestas, siempre hay un control, a parte del punto violeta, y una predisposición por parte de la Policía Nacional a estar pendientes de este tipo de delitos.

¿Y sobre violencia de género?

Hubo un repunte también en la salida de la pandemia. Eso llevó al Ministerio del Interior a hacer una gran inversión en efectivos y, sobre todo, al Gobierno de España. La Comunidad de Madrid recibió 11 millones de euros del Pacto del Estado. Y eso está dando sus frutos también y, la verdad, es que la violencia de género es una lacra que yo he tenido que vivir con cuatro víctimas desde que soy delegada del Gobierno. Es para mí lo más doloroso, lo que más he sufrido. Los he vivido de todos los puntos de vista, desde familias con una capacidad adquisitiva enorme hasta gente con una capacidad adquisitiva muy baja, gente muy joven, gente mayor, una mujer de más de 80 años, con lo cual ahí te das cuenta que la violencia de género es una lacra que nos contamina a todos. Por eso, desde la Delegación del Gobierno, fue una de mis obsesiones desde que llegué, el incremento del sistema Viogén en la Comunidad de Madrid. En la actualidad tenemos a 31 municipios adheridos a este convenio y en conversaciones muy avanzadas con otros 10, en breve esperamos llegar a 41. Para nosotros es fundamental. Viogén es un sistema permite la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Local, Nacional y Guardia Civil en la protección de las víctimas. Es un sistema que permite hacer predicciones del riesgo de las víctimas y se establece un control con ellas y las van informando. Todos los municipios que se puedan adherir es fundamental, porque es la garantía de que las mujeres que denuncian se sientan protegidas, controladas y, por tanto, se sientan seguras.

Mientras da estos datos, pienso en el debate que ha introducido la extrema derecha en Castilla y León, y aquí en la Asamblea de Madrid también lo hemos escuchado, hablando de violencia intrafamiliar. ¿Qué supone esto para la lucha contra violencia de género?

La entrada de la ultraderecha -yo lo viví cuando era concejala un Ayuntamiento sin Vox y un otro con Vox- ha reventado la convivencia en las instituciones. Ha hecho mucho daño en la sociedad y ha hecho mucho daño en la política. Yo me acuerdo que en la primera declaración institucional, que se precisa de unanimidad, no llegamos a un acuerdo en la declaración del día del niño. No era violencia de género, que ya sabemos lo que opinan ellos, no era el día del Orgullo Gay. No, no, era la declaración del día del niño. Fue algo que a mí me espeluznó, me hizo ver que la entrada de esta gente en las instituciones venía a cambiar cosas y venía a cambiar cosas para mal. Cogen la entraña de la gente, se dirigen hacia las vísceras y les vota gente de una ideología muy variada porque están canalizando el cabreo y la desesperación de mucha gente. Esto bajará con el tiempo, como todo en esta vida. En política hay que tener mucha más paciencia. Lo he vivido en el Consejo Local de seguridad, el propio concejal Javier Ortega Smith le preguntó al Jefe Superior de Policía que había hablado de violencia de género y no de violencia intrafamiliar. El Jefe Superior de Policía le contestó que la violencia de género existe y está tipificada. Me acuerdo de las cifras, la violencia intrafamiliar, que ellos destacan tanto, tenían entre 40 o 50 casos durante todo el año, era una cosa anecdótica, en comparación con las miles de mujeres que viven amenazadas y con miedo.

Se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la ley del ‘sí es sí’, pero en ese debate se han dejado fuera las enmiendas sobre la prostitución que ha planteado el PSOE. Cuando uno entra en Madrid por cualquiera de las carreteras ve que está lleno de clubs de prostitución, dónde se practica la prostitución en mujeres. ¿Usted es abolicionista? ¿Le da vergüenza ver eso en la carretera cuando pasa por esos clubs?

A mí más que vergüenza, me da asco. No solamente hace falta que entres en con el coche por las carreteras de Madrid, paseando por las calles te encuentras los flyers de servicios sexuales de mujeres. Creo que algo ha pasado en el Congreso para que el PSOE se haya quedado solo. Supongo que será el lobby proxeneta que habrá presionado mucho. No me cabe en la cabeza que en el siglo XXI estemos discutiendo que hay que abolir la esclavitud del siglo XXI. Es derechos humanos, es igualdad y es lo más básico y elemental. A más de un diputado le pasaría por alguna redada de cuando se desmantelan pisos para que vean las condiciones en las que se encuentran esas mujeres.

¿Qué ha fallado en el sistema para que hayamos visto ese caso de las menores tuteladas? ¿Quién ha fallado? ¿Cómo ha fallado? ¿Cómo se puede solucionar?

Creo que la Comunidad de Madrid y el resto de las comunidades deberían replantearse la cobertura del sistema que se está dando. Hacen falta más educadores sociales en los centros de menores. En definitiva, hay que tener mucha más inversión. Si cualquier joven acaba en un centro de menores es porque está en un momento complejo de su vida y, por tanto, necesita ayuda. La ayuda es servicios sociales y eso se paga con impuestos y con determinación política. Hay que repensar el sistema de centros como tal. Los pisos tutelados creo que funcionan mejor. Pero hay que hacer una inversión en educadores y trabajadores sociales.

Usted ha sido concejala y es una de las personas que mejor conoce al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ¿qué balance hace de la labor del alcalde en estos momentos?

El alcalde en estos tres años ha tenido muchas vidas. Y el alcalde de ahora es un alcalde que ha acabado el mandato. El Ayuntamiento ha llegado a su fin, lo que pasa es que la música tiene que seguir sonando porque tenemos que llegar a 2023. Si hubiera estado en la situación de su compañera Isabel Díaz Ayuso, probablemente habría seguido el mismo camino que ella. El Ayuntamiento está completamente deformado de lo que fue en 2019. Un alcalde con 15 concejales, con el peor resultado del PP en la ciudad de Madrid, con un Más Madrid que estaba en aquel momento encabezado por Manuela Carmena, que ya no está Manuela Carmena, que se han ido cuatro, que luego son tres. Una izquierda muy voluntariosa pero que, está claro, que ni estuvieron juntos cuando gobernaban ni son capaces de estar juntos en la oposición. Vox, que era la determinación, fue la llave, la que abrió la puerta a ese Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, ya no es la fuerza determinante, sino que Martínez-Almeida se está apoyando en esa escisión, esos tránsfugas de Más Madrid para sacar adelante determinadas cosas, tan importantes como esa ordenanza de movilidad y los Presupuestos, que es lo más importante de un Gobierno municipal. Y Ciudadanos, que es una estrella que dejó de brillar hace años. Es un panorama que no tiene nada que ver. Unos representantes políticos que representan a partidos políticos que ya son más líquidos que la realidad actual.

¿Qué ha hecho Martínez-Almeida?

Pues es que no ha hecho nada. Si somos capaces de dejar el ruido y todo lo que ha pasado en Madrid, la gestión de Almeida es inexistente. Tuvo una buena gestión desde el punto de vista de la comunicación y, sobre todo, tuvo mucha inteligencia emocional para darse cuenta que en la pandemia tenía que responder a los madrileños, que éramos la zona cero de la pandemia, con lo contrario de lo que hizo Isabel Díaz Ayuso, con consensos. Tuvo una oposición a la altura de las circunstancias, porque entre todos llegamos a los acuerdos de la Villa, hubo una generosidad por parte de todos los grupos municipales. Luego ya le debió de entrar el mal de altura y es un alcalde que ha perdido el rumbo. Ha demostrado que no le interesa Madrid o, por lo menos, demuestra cada día que no se dedica a Madrid. En Madrid no hay dirección y es un Gobierno completamente que va completamente a la deriva. El Ayuntamiento de Madrid no existe nada más que para dos cuestiones, para cuestiones internas del PP, ajustes de cuenta y “para la saca”.

Eso le iba a preguntar, “para la saca”. Usted era concejal en esos momentos, los peores de la pandemia, marzo de 2020, y resulta que hay un negocio, se traen mascarillas y nos hemos enterado de comisiones de 6 millones de euros que acaban en pisos de lujo en Pozuelo, en vacaciones en Marbella, en relojes de oro, un yate en Gibraltar. Primero, como ciudadana madrileña, ¿qué siente? ¿Y debería dimitir el señor Almeida por la falta de control?

Creo que Almeida la responsabilidad que no ha sido capaz de asumir siendo alcalde se la van a hacer asumir los ciudadanos. Estoy completamente convencida de que la gente tiene que darse cuenta de que lo que hay son recambios del mismo PP podrido y cambia de cara, de una u otra, pero que siempre es el mismo PP con esa misma estructura corrupta y clientelar. Lo que tiene que haber en Madrid es un cambio político. Por lo tanto, estoy completamente convencida de que esa no asunción de responsabilidad por parte del alcalde la va a acabar pagando en las urnas.

¿Qué siente al leer esos informes de la Fiscalía?

Es que es muy repugnante y obsceno. Porque en aquel momento la gente no se podía despedir de sus familiares, no podías ir a agarrar la mano de tu familiar que estaba yéndose en sus últimos momentos. El dolor, la falta de duelo, la falta de cariño entre unos y otros… No podíamos ir a los tanatorios. Y que en esos momentos tan horribles haya gente que está pensando en que con esto ya le pueden dar una medallita, y sobre todo, el “pa`la saca”. Es un retrato, es un eslogan que debería de ser el punto y final de esta época tan negra del PP en la Comunidad de Madrid y en la ciudad de Madrid.

Usted que conoce bien el Ayuntamiento y la burocracia, ¿es tan fácil hacer negocios con el consistorio con mandar un email y te dan esa concesión de tantos millones? ¿Con un email se puede conseguir un negocio en el Ayuntamiento?

Siempre he dicho y lo mantengo que aquí hay una cosa que todavía no sabemos y que espero que la justicia aclare: quién abrió la puerta de Cibeles y dijo a estos. Esa es la clave. El propio alcalde lo dijo, se recibían miles de emails, miles de ofertas, todo el mundo intentaba colaborar de buena fe para llegar más rápido a las mascarillas. El Ayuntamiento estaba en un aluvión de correos. Quién abrió la puerta y dijo “a estos”. Esa es la clave, porque ese es el amiguismo del ‘pa` la saca’. Porque aquí hay otra vez un familiar, otra vez alguien de la aristocracia, otra vez… Es tan repetido en el PP en Madrid. Da igual que pasen 20 años, una década, un año, otro año, que sea Ignacio González, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes. Da lo mismo, esté quién esté, siempre acaban beneficiándose los mismos y eso es lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid.

Le voy a hacer una pregunta muy directa, con un sí o un no. ¿Va a ser la candidata del PSOE en las elecciones municipales?

Soy muy directa, pero no tengo poderes.

Tiene el poder de decidir presentarse a las primarias.

Eso por supuesto. Siempre he dicho que el lugar más bonito donde se puede hacer política con vocación de servicio público es en tu ciudad. Me he dedicado a Madrid toda mi vida. Ahora vivo Madrid desde otro sitio, pero mi vocación de servicio público es Madrid. No hay otro lugar más bonito en el mundo, me fui del Ayuntamiento de Madrid diciendo que era mi lugar en el mundo. Y lo mantengo. Es un sitio donde he sido muy feliz, he tenido mis mejores momentos personales y profesionales. Ahora tengo un lugar que estoy sufriendo y disfrutando mucho, que me está dando la oportunidad de hacer algo en la vida que es gestionar. Es apasionante. Te da el privilegio de cambiar la vida de la gente y eso es maravilloso al lado de los años en los que estuve haciendo oposición. Creo que la oposición también es muy útil y necesaria, además en estructuras tan corruptas y corrompidas como a las que nos tenemos que enfrentar en la ciudad de Madrid.

Habla de estructuras podridas, pero tendrán que hacer autocrítica. El PSOE quedó por debajo de Más Madrid y del PP. ¿El socialismo puede recuperar la confianza de los madrileños?

Sí. Tengo la certeza de que los madrileños llevan esperándonos mucho tiempo y probablemente nosotros no les hayamos sabido responder. Pero si los madrileños nos miran y ven que estamos hablando de lo que les interesa, volverán. Estoy completamente convencida. El madrileño tiene que saber que aquí hay una izquierda responsable, segura, que es el PSOE, es un partido de Gobierno. Creo que lo vamos a hacer bien y nos va hacer ganar la confianza. Que la perdimos en determinado momento, sí, por supuesto. Hemos ido retrocediendo, y cada vez a más. Pero creo que ha llegado el momento y que lo hemos demostrado en los congresos, tanto en la elección de Juan Lobato como con la estructura de Madrid ciudad, que había que realizar.

¿Es la plataforma para ser la candidata como dicen dentro de su partido?

No, no. Las plataformas para ser candidatos todavía no las he descubierto.

Se las deja a Yolanda Díaz…

Bueno, yo he vivido las plataformas, los no partidos, con Ahora Madrid, con Más Madrid y con todos los Madrid que vengan. Insisto, es una izquierda muy voluntariosa pero no es de Gobierno ni de gestión. La izquierda seria y de Gobierno es la del PSOE. No veo las plataformas ni las pasarelas. En política la única plataforma que te lleva a los sitios es el trabajo, la constancia y la respuesta a los ciudadanos. Lo que es Madrid ciudad es una estructura orgánica que las agrupaciones necesitábamos.

Era incomprensible que no existiera una agrupación del PSOE de Madrid ciudad.

Teníamos 23 instrumentos sonando, con toda la buena voluntad e intentando afinar, pero no había una directora de orquesta que empezara a tocar la batuta y que eso sonara de manera armoniosa. Eso es el PSOE en la ciudad de Madrid, tenemos pocos meses de vida, es una estructura que ha venido para quedarse. Juan Lobato lo tuvo clarísimo desde el primer momento. Para mí es un reto. Tengo dos vocaciones: la de servicio público y desde una militancia. Y mi casa es el PSOE de Madrid, que es donde he trabajado siempre desde que me dedico a la política.

Hablaba de coordinación entre administraciones, ¿cómo es su relación con Isabel Díaz Ayuso? ¿Cómo trabajan la Delegación y la Comunidad de Madrid?

La relación es inexistente con la presidenta. Mi interlocución mayor es con Enrique López por cuestiones de seguridad.

¿La delegada del Gobierno de Madrid no habla con la presidenta de Madrid? ¿Eso es viable?

Mantuvimos una reunión en octubre porque la solicitamos, con varios asuntos. Algunos de ellos han visto la luz, como esta semana, como la ampliación del sistema VioGén por parte de la Comunidad de Madrid. La cuestión no es cuántas reuniones tenemos, sino la falta de interlocución. Para Isabel Díaz Ayuso la Delegación del Gobierno no juega en su liga. Ella tiene un competidor, es donde está y lo que se ha marcado. Es lo que le interesa.

¿El competidor para ella es Pedro Sánchez?

Sin duda.

¿Isabel Díaz Ayuso quiere acabar en La Moncloa?

Bueno, lo demuestra cada día. Ayuso desprecia a los portavoces socialistas, de Más Madrid y de Podemos constantemente en la Asamblea porque no juegan en su liga y porque es bastante maleducada. Y mira lo que considera que es su futuro, ella está aquí pero mirando aquí. La Puerta del Sol es simplemente un paso para llegar a donde quiere. Si el señor Feijóo no tiene suerte, le queda el mismo corte de pelo que le quedó a Casado. Lo tenemos todo claro. En política ir dejando cadáveres es muy complicado. En la vida te convierte en una persona que no eres de fiar. Y en política, pues espero que también para los ciudadanos. Si echamos la vista atrás, en un año no tuvo ningún problema en deshacerse de su socio de Gobierno y fulminarlo porque le convenía, y no ha tenido ningún problema en deshacerse de la persona que le hizo candidata. Si alguien es capaz de hacerse eso con las personas de tu partido, que al final acabas haciendo relaciones casi familiares… Si alguien es capaz de hacer algo así con su amigo, compañero de partido, con su socio de gobierno, qué no es capaz de hacer con los ciudadanos.

Es la delegada del Gobierno, la máxima representante del Ejecutivo central en Madrid, y Ayuso siempre dice que Moncloa va contra Madrid. ¿Usted actúa contra Madrid?

Insisto en que no se puede discutir de matemáticas con gente que niega las matemáticas. Es una estrategia, muy vieja, que es la de la victimización. Por cierto, muy usada por Esperanza Aguirre, de la que ella ha aprendido, y por los nacionalistas. No es nada nuevo. Pero sí que es verdad que genera un efecto muy pernicioso, que es el ruido. Por eso lo hace. Sólo y exclusivamente lo hace por eso. El PP, en general, porque ahora Feijóo también está haciendo lo mismo, se está uniendo a la estrategia, si tú generas ruido, opacas o evitas que la ciudadanía vea y escuche lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es una buena gestión del Gobierno, la realidad. El Ejecutivo de España ha invertido en Madrid en estos cuatro años un 42% más que el Gobierno de Mariano Rajoy. Si Pedro Sánchez castiga a Madrid, con más de 20.000 millones de euros invertidos en cuatro años, entonces Rajoy debe ser que lo torturaba. Son datos irrefutables. Y es que vamos a más, en la pandemia más de 3.000 millones de euros, Madrid fue la primera comunidad en la que se invirtió por parte del Gobierno. En los fondos europeos es la tercera comunidad que más recibe. ¿Dónde está ese castigamos a Madrid? No existe. Madrid tiene una situación predominante y preponderante, es la capital del Estado y una referencia. Es un interés del Gobierno de España. Lo que pasa es que las instituciones, porque también lo ha hecho Almedia en el Ayuntamiento, hay un interés de armar ruido y es una estrategia muy vieja. Es verdad que les ha dado determinados resultados. Cada vez que la persona que está en Moncloa no es de su partido, utilizan ambas instituciones para hacer oposición. Pero eso no contrasta con la realidad, genera ruido, crispación y odio.

Eso nos está llevando a que Madrid está dejando de perder su esencia, en Madrid ya somos ciudadanos crispados, que vivimos atrincherados, en un lado y en el otro, no hay espacio para el encuentro intermedio, para el debate y los consensos. Madrid no era eso, no era ni una ciudad ni una comunidad donde se te señalaba o se te consideraba distinto. Madrid eran los gobiernos de la interlocución con el Gobierno de España, por la cercanía y por el talante de los madrileños. Y eso lo está perdiendo Madrid, que está siendo una sociedad crispada. Desde las instituciones de Madrid se está generando crispación, ruido y odio. Y eso es una chispa muy complicada, que en cualquier momento puede prender. Ha llegado el momento de que ambos, tanto el Ayuntamiento y la Comunidad, se relajen y empiecen a hacer gestión. Si nos ponemos a mirar, el alcalde de Madrid no ha debutado todavía a la hora de gestionar. La plaza de España era de Manuela Carmena. Que alguien me diga una sola cosa del señor Martínez Almeida al frente de esta ciudad. Y que me digan algo que ha hecho Ayuso en la Comunidad, a parte de hacer una ley para cargarse Telemadrid. No hay gestión, están en intentar ocultar una buena gestión del Gobierno. Cuando la gestión de las vacunas, se dijo que éramos punteros, en los fondos europeos. El presidente del Foro de Davos le pregunta al presidente que cómo lo estamos haciendo. Es un orgullo de país que estemos haciendo una gestión de esas características, me siento muy orgullosa. Un Gobierno que se ha tenido que enfrentar a crisis históricas, que pasarán a los anales de la historia. Se han abordado esas crisis, se ha generado un escudo social y se han hecho reformas estructurales.

Pero ahora las encuestas dan una mayoría absoluta al PP y Vox en las elecciones generales. ¿Qué hace el Gobierno para que los ciudadanos no perciban esas mejoras? ¿Hay una ola reaccionaria? ¿En España se puede ver en diciembre del año que viene un Gobierno con un vicepresidente de Vox?

No, no lo creo. Se está haciendo mucho ruido ensordecedor, creo que cogieron la cacerola en la pandemia y no la han soltado, no dejan a la gente escuchar lo que verdaderamente se está haciendo bien en este país. Pero tengo la absoluta seguridad de que la gente lo está viviendo y que es plenamente consciente de que si estas crisis y tsunamis hubieran sido con otros gobiernos, no estarían como están. No hubiera habido Ertes, ni un presidente que hubiera luchado por los fondos europeos. Hemos tenido el privilegio de que en los momentos más delicados tener al frente a una persona valiente que tenía claras dos cosas: no había que dejar a nadie atrás y una vocación europeísta. Se ha convertido en un líder europeo, con una visión estratégica de su país y para lo que sirve Europa. No es partidismo, debería ser orgullo de país, como cuando la selección nacional consigue grandes logros.

Ahora va a tener que velar también por la seguridad de Núñez Feijóo, que se va a empadronar en Madrid. ¿Qué le parece ese cambio de liderazgo del PP? ¿Qué aire trae el gallego?

Bueno, creo que la estrategia del disimulo aquí en Madrid no va a funcionar. Entiendo que se pondrá en la misma posición que ha mantenido el PP anterior, de oposición directa y no llegar a acuerdos. Lo cual será un auténtico desperdicio para este país porque en el momento que nos encontramos necesitamos acuerdos y reformas estructurales, y un Partido Popular fuerte. Pero es un PP con tanto miedo a que le coma su espacio Vox, que está todo el tiempo con el retrovisor mirando cómo se acerca Abascal y no en los intereses de país. Eso es un problema interno para su partido pero un drama para el país. Necesitamos una derecha razonable, fuerte, en la que se puedan ver representados muchísimos ciudadanos de este país de esa ideología. Pero no veo a Feijóo como un líder capaz de llevar a su partido al espacio natural de un centro derecha moderado, sensato y razonable. Da esa imagen, pero no lo veo. Sinceramente no he notado ni que se haya puesto al timón. Ha tardado en renovar a su Ejecutiva y los grupos parlamentarios, va con una extrema lentitud.

¿Fue espiado su móvil?

No tengo ni idea.

¿En la Delegación del Gobierno han utilizado Pegasus?

No, no. Me enteré de lo que era Pegasus cuando salió todo esto. No creo que tenga el interés para que me espíen.

Sobre la comunidad vecina de Castilla y León, y sobre una compañera suya, la procuradora socialista Noelia Frutos. ¿Qué sintió al escuchar al vicepresidente de Vox diciendo que la iba a tratar como todos los demás?

Como a una persona normal. La verdad es que es muy triste, pero espero que sirva para que vean que cuando entran en las instituciones las vuelan por los aires. Jamás había escuchado algo así. Una persona normal, ¿qué es una persona normal? El que demostró que no es normal es él.

Se están dando casos en la Comunidad de Madrid de la viruela del mono, ¿cómo está la situación? ¿Hay que preocuparse? ¿Cómo tienen que afrontar los ciudadanos la situación?

La parte de la Comunidad de Madrid está controlada y gestionada por las instituciones madrileñas, que han dado información de los casos, que son muy reducidos y controlados, no están poniendo en peligro la vida, no hay nadie hospitalizado. Y hay una reacción por parte del Ministerio de Sanidad, con la compra de vacunas y antivirales. Espero que no tenga ninguna propagación como hemos vivido con otras enfermedades.