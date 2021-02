El incómodo momento en directo que ha vivido Mercedes Martín ('El Tiempo de Antena 3'): su cara lo dice todo

Mercedes Martín, meteoróloga de Antena 3 Noticias, ha vivido un incómodo momento en directo este jueves por la mañana junto a su compañero Manu Sánchez, copresentador del informativo con María José Sáez.

Marcaban las 8:32 horas de la mañana cuando Martín ha entrado en plató pensando que su compañero le iba a dar paso.

Sin embargo, Sánchez ha comenzado a hablar del aumento de muertes en Ecuador. Detrás, Martín, con cara de “qué hago aquí”, esperaba a ver si le daban paso.

Pero no fue hasta la emisión de las imágenes en Ecuador cuando Sánchez se dio la vuelta y le dijo a su compañera: ”Ahora sí, Mercedes, ahora te toca a ti. Cuéntanos, ¿cómo está el tiempo a esta hora?”.

“Pensaba que te habías olvidado de mí”, contestó Martín.

“No, no me he olvidado ni de ti ni de las nieblas”, ha contestado Sánchez, provocando las risas de su compañera.

Puedes ver el momento completo pinchando en este enlace, a partir del minuto 31:30.

La propia Martín ha compartido el momento en su cuenta de Instagram: “Cuando tu CRUSH te ignora”.