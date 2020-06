Mila Ximénez hace público que tiene cáncer de pulmón

“No lo he contado antes porque necesitaba hablar antes con Alba, con mi hija. Y no podía contárselo hasta que el médico no me dijera qué nombre tenía, qué tratamiento... Ya lo sabemos y vamos a por ello”, ha explicado.

Ximénez ha relatado que acudió al médico para que le pusiera un tratamiento porque tenía continuos dolores de espalda. Pero de ahí le derivaron al oncólogo.

″¿Cómo que la oncóloga? ¿Qué tengo, un cáncer? Le dije: ’¿Me voy a morir?”, ha contado antes de asegurar que el médico le contestó: “De esto no creo”. “Y ahí me dejó más tranquila. Pero mi vida ha cambiado”, ha admitido.

“Los pasos a seguir son el tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia par que no se siga ramificando (tiene ramificaciones que no están controladas). Vamos a hacer seis sesiones. Lo supe el lunes pasado y he pasado mucho miedo. Y lo sigo pasando”, ha reconocido.