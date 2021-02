Un gran experto español, tras el contudente editorial de 'Nature' sobre la OMS: "Extraordinario"

NurPhoto via Getty Images Unos soldados desinfectan un hogar social en Zamosc, Polonia, el 30 de abril de 2020 (Jacek Szydlowski/NurPhoto via Getty Images).

Nature, la revista científica de más prestigio, se ha salido de su tono habitual en su último editorial, publicado este martes, para darle un inusual palo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El científico español José Luis Jiménez, profesor de la universidad de Colorado (Estados Unidos) y uno de los grandes expertos mundiales en la transmisión por aerosoles ha calificado el texto como “Extraordinario”.

Para este experto, el editorial titulado Coronavirus is in the air — there’s too much focus on surfaces (El coronavirus está en el aire, se ha puesto demasiado el foco en las superficies) viene a decirle a la OMS y a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos que “dejen de marear la perdiz” y sean claros acerca de la transmisión del virus, como ha desgranado en un hilo de Twitter.