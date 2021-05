Évole entrevista a un exnazi: "En Vox hay un montón de nazis legendarios"

Teme por su vida

Ante la dureza y claridad con la que ha dado su opinión, este exnazi no ocultó que teme por su vida y que tiene claro que “si vienen a por mí, no me van a pegar. Me van a matar directamente”. También reconoció que las amenazas ya han comenzado a producirse: ”¿Que me pueden matar o apuñalar de aquí a cinco meses? Sí, es así. Me llevan amenazando bastantes semanas, dos semanas perfectamente”.

No obstante, el entrevistado, que durante 22 años se enmarcó dentro de la ideología de Hitler, dejó claro que continuará tratando de evitar que otras personas sigan ese camino y anunció que lo hará a través de un canal de Youtube. “Hay dos opciones, o que me maten, o que se acostumbren a mí, porque voy a estar para largo”, concluyó.