Ese niño que vimos andando solo por el desierto que sirve de frontera entre EEUU y México no estaba solo porque sus padres, como tantos, hubieran preferido que cruzase así para garantizar que no lo deportasen. En su caso, iba inicialmente acompañado por su madre, pero a ella la secuestraron en el camino desde su país, Nicaragua, y por eso no pudo llegar a la tierra prometida junto a su pequeño. Ahora se sabe que ella está en manos de coyotes que reclaman una suma imposible de lograr por su familia.

Meylin del Socorro Obregón Leiva tiene 30 años y sigue desaparecida, sus familiares temen por su vida después de haber sido apresada en Tamaulipas (México), según la información aportada a medios locales por su hermano, Misael Obregón, quien sólo pudo pagar el rescate de su sobrino de 10 años. El día a día en el drama de la inmigración en la zona.

La vicepresidenta de Nicaragua y portavoz Rosario Murillo, ha dado a conocer esta madrugada que su gobierno ha pedido ayuda a las autoridades mexicanas para dar con la ubicación de Meylin. “Las autoridades mexicanas comunicaron que no tienen registros de ingreso o salida de México a nombre de Meylin del Socorro Obregón Leiva”, expuso. Han pedido a Interpol que intervenga en la búsqueda de esta mujer, para que el niño no quede desamparado.

De acuerdo con la madre de Meylin, Socorro Leiva, su “hija huyó de una mala relación”, era una mujer maltratada. Después de 12 años de relación, de infidelidades y agresiones, “ella ya no soportó más”, señala. Meylin inició su travesía a Estados Unidos el pasado 7 de febrero, junto a su hijo y dos sobrinos, hijos de Misael. En un primer intento solo pudieron cruzar la frontera los dos hijos de Misael, Meylin y el menor, Wilton, fueron devueltos a México. En un segundo intento ambos fueron secuestrados.

El hermano de Meylin fue quien recibió la llamada de extorsión, en la cual le informaron el secuestro de ella y de su sobrino, señala Infobae. El hombre no pudo pagar los 10.000 dólares que le pedían por los dos, así que sólo puso salvar al menor, por 5.000 dólares, y cuando lo dejaron en libertad fue cuando presuntamente habría cruzado la frontera con un grupo de unas 80 personas, que lo habrían dejado solo durante la noche en el desierto de Texas. Luego, fue encontrado por un agente de la Patrulla Fronteriza de EEUU fuera de servicio, que grabó con su teléfono el desgarrador momento en el que Wilton le suplicó, llorando por ayuda. “Yo venía con un grupo?, y me dejaron botado y no sé dónde están”, dijo.

Hasta la fecha, el menor rescatado se ubicó a en un albergue de Texas y su madre continúa secuestrada en México. Su tío ha comenzado con los trámites correspondientes para poder hacerse cargo de él, pero si su madre no aparece podría ser devuelto a Nicaragua para que quede bajo el resguardo de su padre biológico.

El padre del menor, Lázaro Gutiérrez, un campesino de 35 años que habita en el municipio de Muelle de los Bueyes (centro), relató a la Policía Nacional que días antes del hallazgo la mamá del menor le había informado que se entregaría junto con su hijo ante las autoridades migratorias, aunque la vicemandataria no especificó si hablaba de México o de Estados Unidos.

Nicaragua, además de ser el tercer país más pobre de América Latina, únicamente superado por Haití y Venezuela, vive una crisis social, política y de derechos humanos que ha dejado cientos de opositores muertos o detenidos, y decenas de miles en el exilio, desde el estallido contra Ortega en 2018, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).